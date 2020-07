FLORIDA JE JEDNO OD NAJGORIH MESTA NA SVETU: NBA legenda nije optimista po pitanju nastavka sezone

Barkli je bio gost podkasta Ernija Džonsona i govorio je o nastavku NBA sezone u Orlandu.

"NBA se neće nastaviti, to je moje mišljenje. I naravno da to sve boli, jer znam da će mnogo ljudi ostati bez poslova i da će se problemi nizati jedan na drugi. Ovo što se sada događa na Floridi je jedno od najgorih mesta na svetu, a tamo imamo 22 NBA tima. Jednostavno, ne vidim kako će se to desiti u naredna tri meseca, nemoguće je", smatra Čarls Barkli.

NBA liga se ne igra od 11. marta kada je na koronavirus pozitivan bio centar Jute Rudi Gober.

