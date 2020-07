STVARNO SE NIŠTA NE ZNA: Bogdanović o Beogradu, Srbiji, Trinkijeriju, nastavku NBA! VIDEO

Najpre je podelio utiske o kampu, koji je prethodnih dana organizovao onlajn putem.

“Bilo fenomenalno s obzirom na to da nismo uživo mogli da se vidimo, ali je bilo mnogo klinaca koji su pratili razgovor i postavljali pitanja, pratili su čak i razgovore sa trenerima. Njihovo veliko interesovanje je ključno i najveći utisak, spremni su kao vojnici kako su sve ispratili”, rekao je Bogdanović na startu obraćanja.

Zatim je as Kingsa odgovarao na pitanje Nova.rs koje se ticalo NBA sezone, a koja treba da se nastavi poslednjeg dana jula.

“Iskreno, mnogo sam nestrpljiv, kao na početku neke sezone, kao pred takmičenje sa reprezentacijom. Biće zanimljivo, spremali smo se koliko smo mogli. Radili smo u teretani, u garaži, šutirali malo kod komšije, posle su nam otvorili i halu za trening. Spremni smo koliko-toliko”, poručio je Bogdanović.

Osvrnuo se potom i na šut, koji je sigurno trpeo tokom višemesečne pauze bez pravog treninga i posebno utakmica.

“Mi igrači se dogovaramo… Teško je održavati formu, postoji strah, pre svega od povrede… Na početku mesec dana nisam šutnuo na koš, malo mi je i prijalo, možda sam bio prezasićen košarkom. Imao sam najduži odmor otkako sam počeo da igram košarku. Dosta igrača neće biti u Orlandu, i ljudi koji imaju porodice su u dodatnom strahu. Zato je NBA odabrao da svima omogući šansu da odustanu, neće nikoga terati da idu tamo”.

Serž Ibaka je pokazao određen prsten koji će na neki način kontrolisati situaciju oko koronavirusa među NBA ekipama.

“Nismo ga još dobili, tek ćemo u avionu kad krenemo u Orlando. Taj prsten meri nešto ili ne znam kako tačno funkcioniše… Do 22. jula će nam biti karantin po dolasku u Orlando, imaćemo testiranja na svaka dva-tri dana. I ovde u sali, u Sakramentu, stalno se testiramo. Ulazak izgleda kao ulazak u bolnicu, svi nose maske, meri se temperatura. Sve sam radiš na treningu, a jedan trener te nadgleda, i on je sa maskom. Mi nismo imali zaražene i sve je super funkcionisalo”, objasnio je Bogdan i dodao:

“Mislim da svi moramo da nosimo maske kako bismo pokazali primer”.

foto: Starsport©

Razgovor nije mogao da prođe bez priče o prelasku Igora Kokoškova, selektora Srbije i doskorašnjeg člana stručnog štaba Kingsa, na mesto trenera Fenerbahčea, čiji je Bogdan bio član pre odlaska u Sakramento.

“Rekao sam Igoru šta mislim, jednostavno, to je za njega, da bude glavni trener. Drago mi je da su njega pozvali. Željko Obradović je ostavio ogroman trag i ispisao stranice istorije”.

Sakramento ide u Diznilend sa namerom da se domogne plej-ofa.

“Stalno se na grupi dopisujemo o šansama da prođemo dalje. Imamo dobre šanse, pre mesec dana je izašao plan nastavka i raspored sezone, dodali su nam Lejkerse i Dalas. Treba očekivati i dosta iznenađenja, kao što ih je bilo svuda u svetu. Možemo da iznenadimo iz senke, dosta nam zavisi od prve tri-četiri utakmice… Nema domaćeg terena i navijača, biće dosta drugačije. U fudbalu je Juventus izgubio Kup Italije, videli ste i šta je bilo u košarci u nemačkom i španskom prvenstvu. Ne zna se u kakvoj su formi igrači, biće teško svima, ali NBA je uradio dobar posao i mi smo motivisani”.

Jedno od pitanja je bilo i koliko će Kokoškovu biti teško da nastavi trijumfalnom stazom Željka Obradovića na Bosforu, kao i kako gleda na situaciju da grupa NBA igrača predvođena Kajrijem Irvingom ne želi da igra u nastavku sezone.

“Mnogo nas nije znalo situaciju u drugim gradovima. Na početku je najviše zaraženih i najgore bilo u Njujorku, imali su najmanje uslova za rad i verovatno zato Kajri izađe i kaže to. I kao potpredsednik Unije igrača osetio je da mora nešto da uradi. Što se tiče Kokoškova, mislim da ima taj kvalitet i gladan je uspeha. Vodiće šampionski tim koji može da ulaže novac i napravi ekipu. Teško je posle Željka, ali to svi znaju. Potpisao je na tri godine i to mu daje sigurnost da se oseća komforno”.

foto: Starsport©

Reprezentaciju Srbije očekuju kvalifikacije za Olimpijske igre…

“Ne znamo kada će da bude turnir, nisam upućen u to kako će biti ako se i NBA sezona pomeri. Šta ako se uđe u plej-of, pa Ol-star igrači treba da igraju za reprezentaciju? Treba i o njima misliti, ima mnogo stvari… Zna se moj stav, ako budem slobodan i zdrav, tu sam uvek za Srbiju”.

Naravno da je Bogdan pratio dešavanja u Partizanu.

“Dobra sezona, Partizan nije mogao da se pita oko odluka po pitanju sezone. Ostaje žal što su ostali bez neke nagrade, ne mora da bude taj trofej… Evroliga je tako odlučila iz milion razloga. Igračima je najteže, pored toliko truda i rada uporno se priča o parama, promenjenim trenerima, satisfakcija je kada ostavriš neki rezultat”, naglasio je Bogdanović i osvrnuo se na odlazak Andree Trinkijerija iz Humske:

“Nisam podržao tu odluku, s obzirom na priče koje su kružile od početka, razumem Andreu Trinkijerija, otišao je u evroligaški tim i dobio šansu u Bajernu. Verovatno je dobio i veći novac. Mislim da bi većina trenera donela istu odluku. I on gleda karijeru na kraju. Iz ljubavi prema Partizanu ne mogu da ga podržim, ali u pitanju je posao. Doći će novi trener i borićemo se dalje”.

Naravno da je Bogdanovićev status u Sakramentu neizbežna tema

“Sviđa mi se i jedna i druga uloga. Od početka sam možda stavljao pritisak na sebe, možda i previše bespotrebno dok se nisu povredili Marvin i Foks, ali se nikad nisam bunio dokle god sam mogao da igram. Posle sam morao da igram i plejmejkera, odlično se razumem i sa Bjelicom, i posle smo svi nekako proigrali”.

Bogdanoviću na kraju sezone ističe ugovor sa Sakramentom.

“Bilo mi neprijatno dok se nisam naučio ovde šta se priča i šta je tema. Stvarno se ništa ne zna, ni koliko je seleri kep, da li će da se igraju 62 ili 82 utakmice, to sve utiče. Nisam ulazio ni u kakve pregovore ni sa jednom ekipom, to je zabranjeno. Voleo bih da ostanem u Sakramentu, navikao sam se na trenere, ekipu, Belog, ali ovo je NBA i svašta se dešava između sezona”.

Voli da pogleda i statistiku i uporedi učinak iz prošle i ove sezone.

“Moraš da se navikneš na drugačiju kulturu, takmičar sam, ali mi brojke zaista nisu na prvom mestu. Pokazao sam konstantnost, ali mogu i bolje… Nedostajala mi je NBA posle Kine”.

Nastavak lige planiran je za 31. jul, ali strah postoji da se možda ne zaigra.

“Bilo bi teško da odemo tamo i da se neko zarazi. Mislim da će se igrači paziti, svi su svesni situacije, ali smo bezbedni koliko je moguće. Bilo bi najgore da krene sezona i da se onda zaustavi na pola”.

Priznaje Bogdan da mu mnogo nedostaje Beograd.

“Uželeo sam se Beograda i drugara. Grad se otvorio, ima mnogo novih kafića i restorana… Ovde u Sakramentu mi je izolacija prvo malo teže pala, igrao sam igrice i imao poremećen san, sve je bilo zatvoreno. Onda smo Bojana i ja napravili rutinu, počeli zajedno da treniramo u garaži. Posvetio sam se i porodici, čuli smo se stalno i prijao mi je malo sporiji život”.

Bogdan će za nešto više od mesec dana, 18. avgusta, proslaviti 28. rođendan. Nada se u Orlandu.

“Ako ne uđemo u plej-of, onda se nadam ću proslaviti u Beogradu, nadam se da ću moći da dođem.”

Kurir sport

Kurir