IGRAČ KOJI JE POSVAĐAO VEČITE OTKRIO: Odabrao sam Zvezdu, ali nisam očekivao pritisak! Bio sam u DEPRESIJI zbog medija..

Bivši košarkaš Crvene zvezde, Nikola Radičević, otkrio je kako se nije snašao u crveno-belom dresu jer nije bio spreman na toliki pritisak javnosti i navijača.

On je otkrio kako je bio u teškoj depresiji, a za šta su bili najzaslužniji mediji.

- Ja sam znao kakva je obaveza kada potpisuješ za bilo koji od dva velika kluba, za Zvezdu ili Partizan. Ono što sam znao, ali na šta nisam bio spreman je taj neverovatni pritisak koji se dešava. Ta neverovatna promena da kada odigraš dobro, najbolji si na svetu, osećaš se najbolje.

- Kada odigraš loše, bolje je da nisi ni dolazio, svakakve stvari dobijaš po društvenim mrežama i tako dalje. Međutim, Zvezdu sam izabrao iz tog razloga jer posle pet godina provedenih u Sevilji sam smatrao da sam spreman za neki korak napred.

- U jednom momentu, dok sam bio u Zvezdi, pratio sam medije. U jednom trenutku sam prestao da pratim jer sam shvatio da je to jedini način da ja preživim. Izbrisao sam sve aplikacije, novine nisam ni pomišljao da uzmem, pogotovo u situaciji u kojoj sam ja bio.

foto: KK Crvena zvezda

- Ja sam počeo da upadam u jednu depresiju tešku, nisam iz kuće želeo da izađem, pogotovo posle te dve utakmice. Ja sam u predsezoni, bar prema nekim mojim očekivanjima, bio okej, odigrao sam tako da sam nametnuo neka očekivanja.

- Posle je došao Tejlor Ročesti koji je neverovatan igrač, trener je, naravno dao više poverenja njemu jer su se tražili rezultati. Ja sam igrač koji ne živi od 7 do 10 minuta, ja tu ne mogu ništa da pokažem, tu sam se malo uvukao u sebe. Posle dođete u Arenu, driblate loptu, čujete par nekih zvižduka, ne bude vam svejedno, stegnete se još više i to posle bude sve gore i gore. Ako igrate loše, sigurno mediji neće ništa lepo napisati o vama jer nemaju šta. Mediji nisu sigurno bili nikakav krivac za to što sam ja otišao - objasnio je Radičević za "Sport klub".

Kurir sport / Sport klub

Kurir