PIJE 64 PILULE SVAKOGA DANA: Opersala je leđa, bori se sa koronom i Lajmskom bolesti, a doktori je teraju da igra! VIDEO

Doktori su naveli da ona ne spada u KOVID19 visokorizičnu grupu i da bi trebalo da joj bude dozvoljeno da igra.

"Bila sam u šoku. A proces je još teži za mene jer ne postoji šansa da uložim žalbu. Nisam ni mogla da se obratim komisiji", navela je Dele Don, potpredsednica WNBPA.

Košarkašica koja je početkom godine operisala leđa je u nedavno otkrila da, kako bi se izborila sa svim problemima, u sebe unese 64 pilule dnevno.

"To ima određene posledice i plaši me. Ja znam da nije bezbedno. Znam da biti na antibioticima duže vreme nije zdravo, ali takođe znam da kada ne unesem te lekove u sebe osećam se užasno i ne mogu da igram košarku. Nekada ne mogu ni da izađem iz kreveta, tako da jednostavno to moram da radim kako bih živela što normalnije", objasnila je Dele Don.

Amerikanka je objasnila kako izgleda njen dan.

"Pijem 64 pilule dnevno: 25 pre doručka, još 20 posle doručka, deset pre večere i još devet pre spavanja. Osećam kako me to ubija. Možda me ne ubija bukvalno, ali sigurno je loše po mene. Dugoročno, takav režim jednostavno loše deluje na ljude. Ali te 64 pilule dnevno su jedini način da svoje stanje držim pod kakvom-takvom kontrolom", započela je priču Dele Don.

"To je u stvari jedan složeni trik kojim zamajavate samog sebe – to je laž koju govorite vašem telu kako bi mislilo da je sve u redu. To je iscrpljujući, mizerni ciklus koji nema kraj".

Iz WNBA su odbili da prokomentarišu ovu situaciju, dok su iz WNBPA naveli "da nije pogodno da komentarišu medicinski status članice, ali da je stoprocentno podržavaju".

Zbog ovakvog spleta okolnosti, ukoliko se Dele Don odluči na to da ne zaigra ove sezone, koja počinje 25. jula, neće dobiti ni cent plate. Za nekoga ko je ženskoj košarci svojim primerom i zalaganjem pomogao u poslednjih nekoliko godina to predstavlja izdaju.

"Mi ne dobijamo 'NBA novac', mislim da to svi već dobro znaju. Moj račun nije 'dubok' kao da igram u NBA, ali znam da naša liga raste. Nedavno smo novim dogovorom došli do toga da igračice budu više plaćene i nastavljamo da rastemo", kaže Dele Don i ističe:

"Toliko sam se posvetila ovog ligi i sa njom godinama rasla, tako da ovakav trenutak, to da se osećam toliko zaslepljeno... Dosta me je pogodilo, ali takve stvari se dešavaju i nadam se da ćemo moći da idemo zajedno napred, a da na ovo gledamo kao nauk".

