JOŠ JEDAN ODLAZAK IZ MEGE U EVROPU: Luka Ašćerić potpisao za Francuze!

Dosadašnji košarkaš Mege Luka Ašćerić karijeru će nastaviti u francuskom klubu I Bur An Bres.

"Zahvalio bih Megi na ove dve godine ukazanog poverenja. Kada to kažem mislim na sve trenere, saigrače i ljude koji rade u klubu i u našoj hali. Odluka da dodjem u Megu je bila najvažnija koju sam do tada doneo i pokazala se kao najbolje rešenje sada kad sve sagledam. U svakom pogledu sam mnogo toga naučio, bilo to igrački ili ljudski. Svakako jedno prelepo iskustvo košarkaško i životno gde sam imao prilike da sretnem mnogo dobrih ljudi u košarci i van nje", rekao je Ašćerić za sajt Mege.

"Megi želim puno uspeha u narednoj i svim ostalim sezonama. Moja košarkaška karijera ide dalje nekim drugim putem, ali će mi Mega svakako ostati u najlepšem sećanju", dodao je Ašćerić.

Naredne sezone će sa francuskim klubom igrati u Evrokupu.

Mega je zahvalila Ašćeriću i poželela mu sreću u novom klubu.

