URNEBESNI KOŠARKAŠ PARTIZANA RAŠON TOMAS PROGOVORIO SRPSKI: Ćao, brate, želim ti prijatna dan! Šta ima, sestro? (VIDEO)

On je Rašon Tomas, crno-bela "četvorka" prepoznatljiva po svojim kikicama i šašavoj frizuri. Momak koji od prvog trenutka pokazuje koliko uživa u Partizanu, Beogradu i Srbiji, i koji na društvenim mrežama deli utiske i iskustva vezana za boravak u našoj zemlji.

foto: Starsport©

Odigrao je jednu sezonu, biće tu i sledeće, pa je logično što se potrudio da nauči i ponešto od srpskog jezika. Ne znamo da li su prve lekcije bile psovke kako je to uobičajeno, ali znamo da je sasvim solidno savladao pozdrave i kulturno pozdravljanje ljudi koje sretne. A to znamo jer nas je sam Rašon u to uverio:

- Ćao, brate, želim ti prijatna dan! Šta ima, sestro? Prijatna dan - izgovorio je Tomas i oduševio sve svojom poslednjom objavom na instargramu.

