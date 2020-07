ZVEZDI SE VRATILO NJENO DETE: Aleksa Uskoković potpisao za crveno-bele na 4 godine! FOTO

Aleksa Uskoković još jedno dete Crvene zvezde, igraće naredne sezone za crveno-bele! Aleksa Uskoković je kao član mlađih selekcije KK Crvena zvezda, 2016. godine kao kadet uz Simanića i Radanova, bio jedan od najzapaženijih igrača crveno-belih na završnom juniorskom turniru Evrolige u Berlinu na kome je naš klub igrao finale sa Barselonom. Uskoković koga kao organizatora igre, odlikuje velika borbenost i odličan pregled igre, bio je kapiten reprezentacije Srbije koja je 2017. godine osvojila titulu prvaka Evrope. Aleksa će tako sledeće sezone dobiti priliku da nastupa za Crvenu zvezdu u kojoj je ponikao, i predstavlja veliki ulog za budućnost crveno-belih i srpske košarke u godinama koje dolaze. Aleksa dobro došao kući! 🔴⚪️🧬 #TogetherWeStand #WeAreTheTeam #kkcz #RedAndWhiteDNA #GameON

