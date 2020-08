ZVEZDA MORA DA POBEĐUJE! Obradović objasnio šta se očekuje kad nosiš dres VELIKOG kluba!

Zvezda je bila aktivna na tržištu tokom leta, pre svega zbog velikog odlaska igrača.

U klub su došli Kori Volden, Lengston Hol, Džordan Lojd, Marko Simonović i Lendri Noko, kao i tri igrača iz FMP Železnika.

"Prvo i osnovno, Crvena zvezda mora da pobeđuje. To je ono što svi treba da znaju. A, to znači da moramo uvek da nađemo načina kako da pobeđujemo. Ali isto tako, moramo da nađemo načina kako ćemo ekipu, ali i sve igrače, da dižemo na viši nivo", izjavio je Obradović za "Sportski žurnal" i dodao:

"Jedan od tih načina (za podizanje na viši nivo) je kada neko ima neograničeno pravo na grešku, a drugi, teži, uslovljava veliki klub, traži od igrača da bude maksimalno produktivan u kratkom vremenskom periodu. I da pri tome doprinosiš ekipi. Dosta je slučajeva da i neki igrači koji imaju značajniji status u manjim sredinama ne mogu da se snađu u velikim klubovima. Tako da je ovo za sve mlade igrače jedna vrsta testa. Ako sve bude kako želimo, svi ćemo profitirati, uključujući i reprezentaciju Srbije

foto: Profimedia

Zvezda je ovog leta vratila dvojijicu svojih igrača iz FMP Železnika Aleksu Radanova i Aleksu Uskokovića, a prvi put će Zvezdin dres obući Diop Rit takođe stigao kao pojačanje iz kluba Železnika.

"Njegova polivalentnost mu daje kvalitet više, a to je u skladu sa zahtevima moderne četvorke. To što Rita čini boljim u odnosu na druge jeste ta pretnja koju stvara njegov šut koji je do sada bio konstantan. Ali, tek treba da vidimo kako će to izgledati na evroligaškom nivou. On je takođe jedna vesta eksperimenta i tek treba da opravda naša očekivanja. Koristiću ga u tandemu sa Nokom, lično volim da igram sa dve četvorke, pa ćemo videti. Baš bih voleo da vidim kako će recimo funkcionisati Davidovac i Rit u tandemu", objasnio je Obradović.

