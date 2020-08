POSLEDNJI POZDRAV VELIKOM RIVALU I BRATU: Partizan i crno-beli košarkaši se POTRESNIM PORUKAMA oprostili od Majkla Odža

JSD Partizan izražava iskreno saučešće povodom iznenadne smrti nigerijskog košarkaša Majkl Odža. Odžo je preminuo tokom individualnog treninga na stadionu FK Partizan od posledica srčanog udara.

