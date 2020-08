DA LI MOŽE BIZARNIJE? Pokojni Majkl Odžo dobio 3.000 pratilaca na Instagramu za JEDAN DAN!

Više od 3.000 ljudi zapratilo je Majka Odža na Instagramu od momenta kada je tragično preminuo u sali za vreme treninga! Ovakva bizarna pojava postala je već praksa, pa se često dešava da raste popularnost pokojnika na društvenim mrežama.

Nije baš najasnije zašto se to događa, ali brojke to govore. U slučaju Odža, Nigerijac je imao 12.000 pratilaca na Instagramu do pre nekoliko dana, a od momenta kada je preminuo stotine ljude je počelo da ga prati. Tako je za samo jedan dan dobio novih tri hiljade pratilaca.

foto: Printscreen

Uz to, na poslednju fotografiju koju je okačio stiglo je više od dve hiljade komentara. Fotke koje je objavljivao prethodnih meseci imale su po nekoliko stotina sviđanja, od momenta smrti ta brojka je skočila na nekoliko hiljada.

Njegove fotografije su postale masovno popularne na društvenim mrežama, pa je tako na hiljade slika Odža objavljeno za samo nekoliko dana. Taj trend da se na takav način odaje počast preminulim poznatim ličnostima postao je zaštitni znak društvenih mreža u poslednjih nekoliko godina.

Kurir sport / M. B.

Kurir