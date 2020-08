ZBOG ZVEZDE I FMP-A SMO IZGUBILI MESTO U EVROLIGI Mijailović odgovorio navijačima: O Čoviću, dugu i budžetu Partizana...

Ostoja Mijailović je rešio da na pitanja "grobara", ali i ne samo njih, odgovara u novoj emisiji KK Partizan, a bilo je tu veoma zanimljivih pitanja.

Kakav će biti budžet Partizana u novoj sezoni?

"Obzirom da smo preneli većinu ugovora sa igračima iz prošle godine i očekuje se još dolazak centra, naš budžet je manje-više poznat. Nismo mogli da utičemo na njega, jer smo imali dugoročne ugovore. Budžet se smanjio u delu trenera i kod nekih igrača koji su otišli. Trudili smo se da dovedemo kvalitetne igrače za manji novac. Ne znamo u ovom trenutku šta će biti sa sezonskim kartama, jer smo prošle sezone u ovom periodu imali prihod od 500.000 evra i krenuli smo u sezonu u plusu".

Partizan je indirektno optužen za smrt Majkla Odža od strane Nebojše Čovića, zbog toga što se taj tragičan događaj desio u sali na stadionu Partizana. Vaš komentar?

"To što radi gospodin Nebojša Čović, a vezano je za pokojnog Majkla Odža je pre svega žalosno i to govori o njemu, a ne govori o nekome drugom. Dakle, pozivajući nadležne organe da sprovedu istragu je smešna stvar i gradi se publicitet oko stvari koje ne bi trebalo da se spominju u tom kontekstu. Dakle, policija je dužna da bez obzira na bilo čiji poziv, da sprovede istragu kada se desi nečija smrt. Mi ćemo pustiti porodicu da ožali Odža kako svaki čovek to zaslužuje i nećemo komentarisati ovu temu više".

Dokle se stiglo sa sporom oko sukoba interesa Crvene zvezde i FMP-a u okviru ABA lige?

"Partizan je pokrenuo temu sukob interesa FMP - Crvena zvezda, mi već dve godine unazad prikupljamo dokaze o njihovom sukobu interesa, ABA ligi smo dostavili dokaze i tražili smo da se uvrsti tačka dnevnog reda o sukobu interesa FMP - Crvena zvezda i to je učinjeno, ali prosto klubovi nisu želeli da se izjašnjavaju i potpuno mi je jasno zašto mali klubovi odnosno manji klubovi ne žele da se konstrontiraju velikim klubovima. Mi smo dobili sugestije od Evrolige pre dve godine da takav slučaj nigde ne postoji u evropskoj košarci, da jedan vlasnik rukovodi sa dva kluba u istoj ligi. Dakle, to je potpuno neregularna liga i to je upravo razlog zašto smo izgubili sigurno mesto u Evroligi".

Koliki je dug Partizana?

"Navijači treba da znaju da podaci koji se sada predaju su oni zaključno sa 31. decembrom 2019. A naša dva najveća generalna sponzora, od NIS-a i Telekoma, dolaze na naplatu posle tog datuma. Što se tiče poreza, mi smo u procesu reprograma, to je dug koji smo nasledili. Imamo potraživanja od "Ekspo" banke, to je proces koji traje tri godine i njih smo tužili. Ako te dve stavke izbijemo, naš dug je ispod 2.000.000 evra. Što se tiče obaveza prema starim ugovorima, a tu nisu igrači, već za zakup pojedinih prostora i sitnih troškova. Radimo na tome da te obaveze ne prenosimo u narednu godinu".

Zašto je zapravo otišao Andrea Trinkijeri?

"Kada neko pokaže nameru da promeni sredinu, u košarci je jako teško zadržati ga na toj poziciji. Andrea je proveo godinu i po dana, ostavio je nekog traga, sporazumno se rastajemo. Da li su zadovoljni navijači, ostavio bih to po strani. Imamo Vladu, naše momke. Partizan je promenio puno trenera, nije nikakva katastrofa ako neko donese takvu odluku. Nije to bilo na štetu kluba, apsolutno".

