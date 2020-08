KRALI SU GA OD JANUARA, KAŽU DA JE TREBALO DA POTPIŠE: Nebojša Čović proziva odgovorne za kobni trening Majkla Odža

Čović je reagovao na ispovest u Kuriru Novice Čičića, trenera koji je vodio poslednji Odžov trening.

- Ovde imate zamenu teza, da žrtvu, odnosno one koji brane žrtvu, napadaju oni koji su napravili ogromne propuste. Nama ne treba nikakva patetika sada, te savest mirna, te čiste ruke, te prljava savest... Nama to ne treba. Mogao je Odžo da kaže šta god hoće, ali ona pitanja na koja mora da se odgovori jeste kako su oni koji su organizovali trening u toj sali, a to je skaut Partizana, piše u Kuriru, kako je dopustio Odžu da trenira. Da li su mu pregledali zdravstvenu dokumentaciju? Ako nisu, to je propust, ako jesu i pustili ga da trenira, još veći propust. Ove sada patetične izjave, priče, iskazi... posle sedam dana, to je, bože me oprosti, pred sedmodnevni pomen. Zašto se ćutalo, zašto se krilo?

Čović je rekao da nije istina da je trener pratio Nigerijca do Urgentnog centra.

- Te neke priče, mi smo išli za Hitnom pomoći... Odžo je sam odvezen u Urgentni centar, niko nije otišao s njim. Svaki dan imamo pritisak i ja ga razumem. I od njegove porodice, i od Ambasade Nigerije, i od njegovog zvaničnog agenta Amerikanca. Ljudi jednostavno traže kompletno istragu i ostale podatke.

Nebojša Čović naglašava da je Odžo od kraja juna bio slobodan igrač, ali da je još početkom godine bilo pokušaja da se odvede iz Zvezde:

- Zašto sad prebacujemo na nas, odnosno na Crvenu zvezdu? Odžo je što se tiče Crvene zvezde bio slobodan igrač od 30. juna. Oni su probali da ga ukradu još u januaru i februaru, pa su to radili u maju i početkom juna, da li su ga sustigli, sad ne znam, neki pričaju da je bio pred potpisivanjem ugovora. Pa i neka je, on je slobodan igrač, nemamo nikakav problem. Završio je ugovor s nama.

Prvi čovek Zvezde istakao je da je naš trofejni sport na velikim mukama.

- Sad neko nama priča da se mi nad tim seirimo ili ne znam šta, a pritom su ti ljudi, barem u nekom našem odnosu s njima i u tom radu, da im ne pominjem imena, pokazali mnogo loših stvari. Naš veliki problem je što je u košarku počeo sa mnogih strana da ulazi ološ i na taj način kvari jedan od naših najjačih sportova. Zamenama teza, pričama, sukobom interesa, a nisu videli košarkašku loptu dok nisu možda pošli u vojsku.

