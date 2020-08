MA, ŠTA ME BRIGA: Ludi Srbin u SVOM STILU o prekidu niza sa San Antonijom!

Sjajan niz Grega Popovića od 22 godine i pet titula je prekinut, a ludi Srbin je to prokomentarisao u svom stilu.Popović se nije mnogo potresao posle prekida niza.

- Ma, šta me briga! Prošlost me ne interesuje, već ono što se sada odigrava sada. To možda mnogo znači nekim ljudima, meni nikako - u svom stilu je sinoć nakon poraza od Juta Džeza, ujedno i gubitka šanse za postsezonu izjavio popularni Pop.

- Meni je najvažnije kako su moji momci ovde igrali, a bili su fantastični. Iako su nam šanse bile veoma slabe da igramo plej-of, odličnim parttijama prišli smo na dohvat. I na tome im svaka čast! Imamo mlad tim pun talenata i karaktera, i zato sam presrećan.

Samo je Filadelfija uspela da 22 godine zaredom uđe u plej-of i to od 1950. do 1971. Trenutno najduži niz od osam sezona imaju, možda i neočekivano, Hjuston Roketsi.

Plej-of počinje u ponedeljak 17. avgusta.

Kurir sport

Kurir