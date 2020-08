KAŽU, NIJE JUGOSLOVEN, A ANDREI JE MAJKA HRVATICA: Sportski direktor Bajerna progovorio o Trinkijeriju (VIDEO)

"Andrea je zahtevan čovek. Ali bilo je lako da se dogovorimo. Pitali ste me: 'Kako će izgledati saradnja s obzirom da smo u prošlosti već radili zajedno'. Dobro se poznajemo, znam šta on želi, a on zna kako ja vidim stvari. Ne moramo da pričamo mnogo", rekao je Daniele Baiesi.

Prethodni treneri Bajerna uglavnom su bili ljudi s ovih prostora, Pešić, Đorđević, Radonjić, Kostić...

"Ne zanima me odakle je neko, sve dok je to pravi čovek za nas. Više nije Jugosloven, sada je Italijan... Pa, ali za ljude koji ne znaju, majka Andre Trinkijerija je Hrvatica (rođena u Istri, prim. aut). Ima pasoš Hrvatske, Italije i Amerike".

Sportski direktor Bajerna kaže da su se odlučili za Italijana jer žele da igraju onako kako to rade ekipe koje je do sada trenirao.

"Klub je odlučio šta želi da bude, a onda smo rekli: 'Hajde da budemo najbolja verzija toga'. Da bismo to uspeli izabrali smo ovaj put, ovog trenera. Kada je Andrea odlučio da dođe i da razgovara s nama, pitali smo ga da li želi da bude deo ovoga. Stil koji gaji Trinkijeri je stil koji želimo da se igra u Bajernu", kazao je Baiesi i dodao:

"Andrea se ne plaši eksperimenata, on ima jasnu ideju."

