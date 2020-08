SADA JE I ZVANIČNO, PARTIZAN IMA NOVOG CENTRA: Bivši igrač Sakramenta potpisao za crno-bele! FOTO

Erik Mika ( @bigeonetwo ) je novo pojačanje Partizana! Američki centar, visok 208 centimetara, potpisao je danas ugovor sa crno-belima i njegov dolazak u Srbiju se očekuje u narednim danima. Rođen 5. januara 1995. ovaj diplomac Brigam Jang Univerziteta je do skoro nastupao za razvojni tim Sakramento Kingsa, odakle je tokom 2020. bio na kratko prekomandovan u prvi tim. Svoju seniorsku karijeru, Mika je započeo u Pezaru, odakle je otišao u Brešu, zatim nemački Medi Bajrojt, kineski Sinkjang Tajgers i potom Sakramento. U sezoni 2019/20, novi centar Partizana NIS je u razvojnom timu Sakramento Kingsa, prosečno imao učinak od 18,7 poena i 11,9 skokova za 30,7 minuta provedenh na terenu. #KKPartizan #ABALiga #7DaysEuroCup

A post shared by KK Partizan NIS Beograd (@partizanbc) on Aug 24, 2020 at 4:55am PDT