NAJVAŽNIJE JE DA OSTANEMO ZDRAVI! Dangubić: Imamo najveće ambicije i u ABA ligi i u Evrokupu!

Nekadašnji košarkaš Bajerna, Estudijantesa, Crvene zvezde i Mega Bemaksa ovog leta pojačao je crno-bele.

"Što se tiče ekipe, dosta momaka znam od ranije i to mi je olakšavajuća okolnost. Igrao sa dosta njih i to mi je plus da se brže uklopim i uđem u sistem", rekao je Dangubić za TV Partizan.

Izabranici Vlada Šćepanovića uveliko odrađuju pripreme u Vrnjačkoj Banji, a krlini košarkaš ističe da nikom ne prija neizvesnost o tome kako će nova sezona izgledati.

"Što se tiče lige, nikome ne prija to što se ne zna kakva je situacija. Svuda je tako, nadam se da će se naći neko rešenje i da što pre krenemo, jer smo sve svi uželeli takmičenja", kaže Dangubić, koji je u Vrnjačkoj Banji cimer sa kapitenom Novicom Veličkovićem.

Pojava korona virusa u nekoliko ABA ligaša, Splitu, Ciboni, Igokei, tera košarkaše na razmišljanje kako igrati pripremne utakmice.

"Nisam razmišljao, ali kako dolaze informacije, mislimo o tome. Imamo poverenje u stručni štab da će da se nađe pravo rešenje i da će se doneti prava odluka. S druge strane, moraju se igrati prijateljske utakmice da se uđe u formu. Veoma je nezahvalno donositi zakljucke šta je najbolje. Pokušavam da ne razmišljam o tome, već da odradujem treninge i zadatke koje dobijamo", kaže Dangubić, koji ističe i da su ciljevi Partizana u ABA ligi i Evrokupu najviši.

"Sigurno da su nam u oba takmičenja najveće ambicije. Ne zna se kakav će sistem biti i kako će se igrati, pogotovo Evrokup. Moje razmišljanje je da se to ostavi za kasnije, da se odrade pripreme i da se ostane zdrav", zaključio je Dangubić.

Tanjug

Kurir