ZVEZDA RAZBILA KARŠIJAKU: Obradovićev tim zakazao duel sa Efesom

Crveno-beli su odigrali još jednu dobru, u odbrani čvrstu, pravu pripremnu utakmicu, u kojoj su diktirali tempo od početka do kraja, a u nekoliko navrata imali su i prednost veću od 20 poena.

Najefikasniji u Crvenoj zvezdi bio je Džordan Lojd sa 17 poena, pet skokova i četiri asistencije. Lengston Hol je imao 14 uz 6 asistencija, dok se na parket nakon lakše povrede zgoba vratio i Kori Volden koji je bio vrlo zapažen u prvbom poluvremenu. Meč je završio sa 12 poena i 5 asistencija.

U ekipi Karšijake Metečan Birsen je postigao 14, a Toni Tejlor 10 poena.

CRVENA ZVEZDA: Hol 14 (6 as), Lojd 17 (5 sk, 4 as), Rit 5 (5 sk), Dobrić 4, Jagodić Kuridža 5 (4 sk), Volden 12 (4 as), Davidovac 6, Lazić, Radanov, Simonović 2, Simanić 3, Kuzmić 6 (4 sk).

KARŠIJAKA: Birsen 14 (5 sk), Morgan 6 (4 sk), Tejlor 5, Henri 10, Jildrim 4 (4 sk), Ozkan, Agva 4, Erden 2, Bitim 6, Kenedi 5 (6 sk), Mbaje 7, Sonsima.

Ekipa Crvene zvezde u nedelju će odigrati poslednji meč u Turskoj “evroligaški duel” sa ekipom Efesa.

Utakmica je igrana u danu kada je Igor Kokoškov povukao Fenerbahče sa Glorija kupa u Antaliji, a Galatasaraj i Tofaš prijavili su slučajeve koronavirusa u timovima.

Kurir sport

Kurir