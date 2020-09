DOŠAO KAO NEBITAN LIK IZ NEKE TAMO SRBIJE I OSVOJIO AMERIKU! Kako je debeli plej iz Sombora postao NBA superstar!

U najjaču košarkašku ligu na svetu došao je kao potpuno nebitan lik iz malene Srbije, a postao je jedna od najvećih NBA zvezda.

Srpski centar Nikola Jokić oduševio je čitavu planetu svojim maestralnim partijama u čuvenom "mehuru" u Orlandu.

Sa svojim Denverom Nikola pravi čuda u najjačoj ligi sveta. U nedelju je vodio tim do velikog preokreta u šestom meču polufinala Zapada protiv favorizovanih Klipersa. Bio je nezaustavljiv, neverovatnim potezima raspametio je ljubitelje košarke i danas tema broj 1 u svetu sporta. Zvezde poput Lenarda i Pola Džordža sa nevericom su posmatrale šta Srbin radi na terenu, meč je završio sa 34 poena, 14 skokova i sedam asistencija! Nagetsi su tako potpuno neočekivano došli do izjednačenja u seriji i u utorak će imati priliku da izbore plasman u veliko finale Zapadne konferencije NBA lige.

Danas mu se divi košarkaški svet, legende ovog sporta pričaju hvalospeve o Jokiću, naslovnice najuglednijih medija posvećene su sjajnom Srbinu... Ko bi mogao da pomisli da će takvu slavu steći jedan maleni bucko iz Sombora?!

Jokićeva starija braća su trenirala košarku, pa je otac insistirao da i Nikola krene na ovaj sport. Iako je obožavao basket, Nikola nije bio oduševljen tatinom idejom jer u tom momentu nije imao fizičke predispozicije za košarku.

foto: Printscreen

"Tada sam bio niži i puniji, ali moj otac je bio zaljubljenik u košarku i morao sam da idem. Budući da nisam bio visok, stavili su me na poziciju plejmejkera, što je doprinelo kvalitetu mojih dodavanja", otkrio je jednom prilikom Jokić.

Konji velika ljubav Nikola je strastveni ljubitelj konja. U svom rodnom Somboru ima ergelu, a najdraži konj mu je Dream Catcher (Lovac na snove). "Kada sam imao 12 ili 13 godina otac me je odveo na trke i svidelo mi se. Zaljubio sam se u konje i uživam dok provodim vreme sa njima, to su neverovatna stvornja", otkrio je Jokić za američke medije.

Juniorsku karijeru je započeo u košarkaškom klubu Vojvodina Srbijagas. Zbog odličnih partija koje je pružao, potpisao je ugovor sa agencijom BeoBasket čiji je osnivač Miško Ražnatović, jedan od najpoznatijih evropskih košarkaških menadžera. Zanimljivo, Ražnatović je čitajući izveštaje sa utakmica mlađih kategorija u "Žurnalu" zapazio da neki dečak iz Vojvodine svake nedelje ima visoke brojke, pa je poručio svojim saradnicima da ga dovedu u klub.

Nikola je ubrzo prešao u Megu. Sa ovim timom je došao do finala Evroliginog kvalifikacionog turnira i izabran je za njegovu idealnu petorku. 2012. godine je počeo da nastupa za seniorski tim. Naredne sezone je odigrao 25 utakmica u Jadranskoj ligi i 13 utakmica u Superligi Srbije.

U sezoni 2014/15 je u proseku postizao 22 poena po utakmici. U 24 utakmice je zabeležio 222 skoka i 527 indeksnih poena zbog čega je proglašen za najkorisnijeg igrača Jadranske lige, najboljeg strelca i skakača.

Zahvaljujući sjajnim igrama u Megi Nikoli se ispunio dečački san. Ekipa Denver Nagesa izabrala ga je kao 41. pika na NBA draftu.

Jokić je draft prespavao u svom Somboru. Nazvao ga je stariji brat Nemanja i probudio: "Draftovan si u NBA ligu, kako sad možeš da spavaš?!"

Za samo pet godina u najjačoj ligi sveta Nikola (25) je od nebitnog lika iz tamo neke Srbije postao superstar! Najbolji centar u ligi sa neverovatnim pregledom igre i sjajnim šutem. Plejmejker u telu centra! Igrač kakav se samo jednom rađa.

Za pet sezona u NBA došao je do 10. mesta na listi svih vremena po broju trpl-dablova na utakmicama. Ima ih 41. Našao se u petorci lige, izabran je za All star meč i iz dana u dan nastavlja da pomera granice. Nikola je jedini igrač u istoriji koji je posle samo 27 mečeva u plej-ofu uspeo da zabeleži 600 poena, 300 skokova i 150 asistencija. To nije pošlo za rukom ni velikom Džordanu, Lebronu, Medžiku, Birdu...

Nikola je poseban. Na utakmicu gleda kao na partiju basketa sa društvom.

"Ja svaku utakmicu doživljavam kao partiju basketa kod kuće u Srbiji", rekao je novinarima pre nekoliko godina Jokić.

Možda ovakav pristup zvuči neozbiljno za nekoga ko ima petogodišnji ugovor vredan gotovo 150 miliona evra, ali to je Nikola. On jednostavno maksimalno uživa u poslu kojim se bavi i to donoasi rezultate.

Šale zbog kilaže "Pre nego što sam izrastao, bio sam debeli plejmejker", rekao je Jokić jednom prilikom. foto: Tviter Nikola je kroz čitavu karijeru kuburio sa kilogramima. U srednjoj školi dosta izrastao i preselio se na centarske pozicije. Šale na račun kilaže kružile su i dugo nakon odlaska u NBA. Iako je pružao sjajne partije, često je bio predmet sprdnje na društvenim mrežama zbog viška kilograma. Tokom pandemije koronavirusa je promenio lični opis. Skinuo je višak kilograma, zategao se i izgleda bolje nego ikad. Mnogi su strahovali da sada neće moći da se nosi sa daleko snažnijim centrima u ligi, ali Nikola ih je sve demantovao.

Reprezantacija

U julu 2016. godine je bio član seniorske reprezentacije Srbije. Učestvovao je na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre i proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP).

U avgustu je sa reprezentacijom osvojio srebrnu medalju na Olimpijadi u Riju de Žaneiru. U finalu su izgubili od Sjedinjenih Američkih Država.

Bio je član reprezentacije i na Svetskom prvenstvu u Kini, kada je naš tim zauzeo peto mesto.

Kurir sport/J.M.

Kurir