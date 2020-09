NIKO NAS NIJE ŽELEO OVDE! Evo šta je Jokić rekao posle istorijskog trijumfa i plasmana Denvera u FINALE ZAPADA!

Srpski košarkaš Nikola Jokić rekao je da niko nije verovao, a ni želeo, da njegov Denver izbori plasman u veliko finale Zapadne konferencije NBA.

Denver je prva ekipa u istoriji najjače košarkaške lige na svetu koja je uspela dva puta da nadoknadi zaostatak od 3:1 u seriji.

Nagetski su u odlučujućem sedmom meču polufinalne serije Zapada savladali Los Anđeles Kliperse 104:89 i tako izborili plasman u finale, gde ih čekaju Los Anđeles Lejkersi predvođeni Lebronom Džejmsom.

Najbolji igrač Denvera, srpski as Nikola Jokić, nije krio oduševljenje nakon velikog uspeha svog tima.

"Imao sam misao pre utakmice, šta god da uradimo svi će se sećati ovog tima. Nekim igračima je ovo možda poslednja godina sa nama i ovo je posebna ekipa. Hteli smo da se borimo do kraja i uspeli smo da pobedimo. Niko nije mislio da ćemo doći do ovde, niko nije verovao da ćemo pobediti. Niko nas nije želeo ovde. Dokazali smo svima ko smo i šta možemo. Sledeći su Lejkersi, još jedan težak protivnik, igraćemo isto i zabavićemo se", poručio je Nikola.

Novinarka je konstatovala da Jokić i Marej čine jedan od najboljih tandema u ligi.

"Nije to samo u jednoj sezoni, godine zajedničkog igranja su to. Borili smo se, mi smo kao par. Mi se borimo i zabavljamo, mi to tako radimo", našalio se Jokić.

Podsetimo, Jokić je sedmi meč sa Klipersima završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom. Imao je 16 poena, 22 skoka, i 13 asistencija

