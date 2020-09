REKLI SU MI DA SAM PIJAN ILI LUD: Trinkijeri konačno progovorio o odlasku iz Partizana

Trinkijeri je za portal Trendbasket prvi put izneo iskustvo boravka u Partizanu i uporedio ga sa velikanima poput Reala.

- Bilo je to jedno od najvažnijih iskustava u mojoj karijeri. Bilo je puno svega. Bio je to jedan od mojih najkontroverznijih izbora u životu, ali takođe i najuspešniji. Bilo je tu puno svega. Bilo je to senzacionalno iskustvo. Došao sam u klub koji je bio u teškoj situaciji. S mnogo rada i uz podršku navijača s njihovom bezuslovnom ljubavlju prema klubu, uspeli smo. Sada je to ozbiljan klub sa odličnim igračima koji su postali čvrsti tokom poslednjih godinu i po dana koliko smo proveli zajedno. Partizan je dobio neka važna obeštećenja za Marinkovića, Lendejla. Osvojili smo tri pehara i bili smo spremni za još više - rekao je Trinkijeri i dodao:

- To je veoma težak posao, jer biti trener Partizana je posebna stvar. To je kao da ste trener jednog od najvećih klubova poput Real Madrida ili Bajerna u fudbalu. Vodio sam tim na utakmicama sa po 20.000 navijača. Bilo je to prelepo, nezaboravno i pomoglo mi je da napredujem mnogo. Kada sam odlučio da odem u Partizan, mnogi su mi govorili da sam lud ili pijan. Znao sam da je to preveliki rizik. Ali želeo sam da naučim neke drugačije stvari. Tako da bilo je nezaboravno i prelepo.

Italijan je biranim rečima govorio o crno-belima, koji su pod njegovom palicom napravili sjajan rezultat, ali se na putu ka još većim dometima isprečila pandemija koronavirusa.

- Partizan je evropska košarka. Evropa ne može da kaže ne klubu koji ima dva miliona navijača. Ali i oni moraju da odluče šta žele da budu.

I konačno, najvažnije je pitanje zašto je odlučio da napusti Beograd i ode u Bajern.

- Pitate me kao da su te dve stvari povezane. Ne. Prvo, odlučio sam da ne ostanem (u Partizanu) iz različitih razloga. Posle više od 25 godina moje karijere, mislim da imam pravo da izaberem s kime želim da radim. I onda, kada sam odlučio da zatvorim to poglavlje, želeo sam da otvorim novo. I onda se pojavio Bajern. To nije povezano. To su dve različite stvari - zaključio je on.

