ACO PETROVIĆ: Evroliga je poručila ABA ligi da nema mesta dok se ne sredi konekcija Zvezde i FMP-a!

Aleksandar Petrović, nekadašnji selektor Hrvatske i trener Cibone, a sada selektor Brazila, govorio je o aktuelnim temama u svetu košarke za Sportske novosti.

Čuveni Aca trica smatra da ABA mora da se reorganizuje.

"Sve su oči uperene u Čovića. Taj čovek ima toliko iskustva i toliko znanja i nije čudo što se nametnuo drugima. Taj čovek 30-40 godina živi u košarci i u pravnim je spisima. U ovom trenutku treba sve te glavne rogove svesti na jedno mesto i dovesti nekog neutralnog da vodi ligu. Klubovi sami to ne mogu. ABA liga na način na koji je do sada vođena ne može da egzistira. Klubovi sami ne mogu to da vode jer je prevelik kolač koji se deli. Prezahtevna je liga, finansijski i svakojako. Klubovi ne mogu da određuju šta će se dešavati. Rešenje je ili da ligu preuzmu savezi ili neko neutralno telo", rekao je Petrović.

Hrvatski stručnjak se dotakao i bolne teme, gubitka sigurnog mesta u Evroligi koji je ABA imala do sada.

"Niko u ovom trenutku ne želi da kaže šta Evroligi smeta. Svi znaju, a niko javno to ne kaže. Evroliga je rekla, nemate automatski kao liga mesto dok ne sredite konekciju između Zvezde i FMP-a, odnosno dok je na čelu jednog kluba Miško Ražnatović. Evroliga takav status ne priznaje. Može da se desi da Mega bude šampion lige, a Evroliga kaže, ne, vi nećete igrati Evroligu. Dok ne dođe do diplomatskog rešenja, dok klubovi sami ne shvate da ne mogu sami da je vode, nema rešenja. Najveći nonsens, jedini čovek koji je radio u Ligi fantastično zadnje dve godine, i koji je očuvao ligu je Saša Pavličić, disciplinski sudija lige. A klubovi su hteli baš njega da smene, novi menadžent. Čovek je doneo odluku po pravilima da Zvezda izgubi službeno 20:0 i da joj se oduzme bod zbog neodlaska u Podgoricu. Zašto to drugostepeni organ nije potvrdio, ostaje nepoznato. Ako će shvatiti ono što ja govorim sa distance može biti spasena. To je takmičenje koje je interesantno, ima jednog evroligaša i četiri ekipe u Evrokupu, ima solidnih ekipa, ali treba srediti odnose. Ključni problem je ko vodi ligu".

Petrović, igračka i trenerska legenda Cibone, na kraju govori o čudnim odnosima njegovog bišeg kluba i Crvene zvezde.

"Hronologija događanja je sledeća, kada je Cibona uzela titulu ABA lige u Beogradu posle pobede nad Cedevitom, tog trenutka na nivou grada Zagreba je išla priča kako će se praviti ekipa za Evroligu. Desilo se da je Cibona odustala i ko je završio u Evroligi? Zvezda. Ne bih da rizikujem sudsku tužbu u tom kontekstu. Ostaje uvek u vazduhu da je, navodno, Cibona za to odustajanje bila finansijski pokrivena. Dok sam ja bio dve godine u Ciboni dešava se da nestaje Sidro i počinje nova ABA liga. U toj novoj ABA ligi napravljeno je mnogo administrativnih grešaka. Ova godina je ključna da ljudi sednu za sto i da se dogovore", završio je Aleksandar Petrović

Kurir sport

Kurir