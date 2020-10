DIVNA KOŠARKAŠKA PRIČA Momirov: Mama me je vodila na pripreme dok sam još bio beba

Na startu jubilarne 20. sezone u regionalnom takmičenju ekipa Mega Soccerbet s pravom nosi epitet najprijatnijeg iznenađenja.

U uvodna dva kola ABA lige Mega je upisala dve pobede, ali podjednako zanačajno uz trijumfe nad favorizovanom Igokeom i Zadrom je izuzetno dopadljiva i atraktivna igra kojom pleni ovaj sastav. Mega je ponovo okupila izuzetno mlad tim, jedan od najmlađih u celoj Evropi, sa prosekom od 20,4 godine, i uz novog trenera Vladimira Jovanovića, koji je posle osam godina na čelu stručnog štaba nasledio Dejana Milojevića, nagoveštava da bi mogla da bude pravo osveženje.

Jovanovićev tim pleni lepršavom igrom i nesebičnošću, sa više od 26 asistencija u proseku u prethdone dve utakmice, a sjajan tandem NBA prospekata pod košem Marko Simonović - Filip Petrušev u meču sa Zadrom dobio je i ubitačnu rafalnu podršku van linije 6,75 u liku Stefana Momirova. Borbeni bek ubacio je čak sedam trojki iz devet pokušaja i tako dao nemerljiv doprinos drugoj uzastopnoj pobedi.

- Mislim da je za pobede u ova dva meča bilo presudno to što smo se odlično pripremili. Činjenica je da smo za duel sa Igokeom imali više vremena, ušli smo veoma koncetrisano i agresivno od prvog momenta i na kraju se pokazalo da ako igramo angažovano svih 40 minuta mnogo lakše dolazimo do željenog cilja. Ne kažem da je u tom prvom meču protiv Igokee bilo lako, ali evidentno je da smo mnogo lakše i brže došli do trijumfa nego protv Zadra. Razlog za to je što protiv Zadrana u prvom poluvremenu nismo bili na visini zadatka, dosta smo grešili. Ipak, u drugih 20 minuta smo igrali znatno bolje, a ključna je bila poslednja četvrtina u kojoj smo bili maksimalno koncetrisani i uz veliku energiju na kraju smo zasluženo slavili - sumirao je utiske Momirov, a onda o svom sjajnom šuterskom učinku rekao:

- Kao da sam osetio da je moj dan. Prvi poen na utakmici je bila moja trojka, posle sam samo nastavio u istom ritmu. Nisam oklevao, imao sam ogromnu podršku saigrača koji su verovali u mene, šutirao sam iz otvorenih pozicija i na sreću pogađao. Drago mi je da se trud i rad isplatio.

foto: @starsport

Stefan Momirov potiče iz košarkaške porodice. Mama Snežana bivša je reprezentativka, otac Jovica dugo je igrao u Vršcu, a branio je i boje Profikolora:

- Počeo sam rano da treniram, već sa sedam godina - nastavlja priču Momirov i dodaje:

- Oduvek sam bio u košarkaškom okruženju. Zanimljivo je da me je mama dok sam još bio beba vodila na pripreme. Sa njom sa kao mali išao na treninge, mnogo vremena sam provodio u košarkaškoj hali tako da sam veoma brzo zavoleo košarku. Očigledno je da košarku imam u krvi, jedino time mogu da opišem moju zaluđenost za ovim sportom. Od roditelja dobijam zaista korisne savete, analiziramo ponekad utakmice i moju igru, ali ipak najveća podrška je moja sestra Sara koja je moj najverniji navijač.

Dvadesetogodišnji bek prošao je Zvezdine mlađe kategorije, sa juniorskom reprezentacijom se 2018. godine okitio zlatom na Evropskom prvenstvu, a posle epizode u FMP-u i kaljenja u Vršcu u ABA 2 ligi ovog leta stigao je u redove Mege. I, odmah se odlično uklopio:

- Prezdovoljan sam uslovima, trenerima u stručnom štabom, ljudima u klubu, saigračima. Sve se nekako poklopilo, atmosfera koju šalama uvek podgreva Luka Cerovina je sjajna, mnogo sam srećan i to se verovatno odražava i na moju igru. Prihvaćen sam na najbolji mogući način, a najvažnije je da se veoma kvaitetno radi. U hali Mega factory u kojoj treniramo na zidovima su veliki posteri momaka koji su završili u NBA ligi u koje gledam svaki dan. I verujte mi da mi je sada mnogo jasnije kako su dospeli u najjaču ligu sveta kada sam uvideo koliko se i na koji način sa mladi igračima radi u Megi. Zaista nam se poklanja mnogo pažnje, to nam omogućava da se i mi maksimlano posvetimo treningu, sve nam je olakšano, a opet nemamo prevelik pritisak.

Naredni meč Mega igra u gostima protiv Cibone, a s obzirom na stanje na tabeli i prikazano u prva dva kola Mega bi mogla da ponese ulogu favorita u tom meču:

- Suviše smo mi mlad tim da bi mogli da se nazivamo favoritom u bilo kojoj utakmici. Naše je samo da se iznova i iznova dokazujemo na terenu i nebitno je da li smo u najavi neke utakmice favoriti, važno je samo da nakraju izađemo kao pobednici. Smatram da prva dva kola ne daju relanu sliku kvaliteta Cibone i da će oni sigurno biti težak protivnik. U dobrom smo ritmu, želimo novi trijumf, ali neće biti lako.

O ambicijama i krajnjim dometima ove sezone Momirov je rekao:

- Teško je davati bilo kakva predviđanja, ali uvek imamo najviše ciljeve. Tim smo sa mnogo potencijala, a što kaže naš trener Vlade Jovanović treba živeti u datom trenutku i biti najbolja verzija sebe. Videćemo gde će nas sve to dovesti - zaključio je Momirov.

Kurir sport

Kurir