DANILO ANĐUŠIĆ RASTURIO CRNO-BELE PA PORUČIO: Specijalan je osećaj kad igram protiv mog Partizana. To je moj klub, MOJA KUĆA!

Daniloo Anđušić, momak koji je zaista proglašen viškom 2015. godine u Partizanu i koji je otišao zbog male minutaže, rasturio je svoj bivši klub usred Beograda. Ne samo da je postigao 23 poena, ukrao dve lopte i imao četiri asistencije, nego je bio pravi lider svog tima na parketu. Ali, kako kaže, posebnog motiva nije bilo.

foto: KK Partizan

- Uvek je specijalan osećaj kad se vraćam u Beograd, a posebno kad igram protiv Partizana. To je moj klub, to je moja kuća, žao mi je samo što nije bilo navijača jer je tada mnogo drugačije nego što je bilo u praznoj hali. Nisam imao poseban motiv zato što je protivnik bio Partizan, protiv svakog rivala dajem sve od sebe, pa je tako bilo i sada. Jedino što me je dodatno motivisalo je važnost ove utakmice jer smo ovom pobedom napravili dobar korak ka cilju koji smo zacrtali, a to je plasman u Top 16 fazu - rekao nam je Anđušić, kog smo "uhvatili" tokom putovanja iz Srbije, pa istakao da je ovog puta stigao i da provede neko vreme sa najbližima:

- Na svu sreću stigli smo u Beograd dva dana ranije, pa sam imao vremena da vidim kumove, najbliže prijatelje i najužu porodicu. Ja ima neki svoj ritual dan pre utakmice i tada se ne viđam ni sa kim, ali eto sada smo stigli ranije pa sam imao vremena da vidim drage ljude i zbog toga sam dodatno srećan.

Kurir