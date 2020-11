ZA FILIPOVSKOG NEMA ODMORA Ne spavam otkad sam preuzeo Partizan! VIDEO

Mnoge stvari mora da rešava u hodu, premalo je vremena, a obaveze stižu jedna drugu. Crno-beli u sredu gostuju Veneciji u Evrokupu, ekipi koja je važila za favorita za prolaz u drugu fazu.

Zato i ne čudi što za Filipovskog gotovo da nema odmora. Ostvario je prvu pobedu na klupi Partizana, to je važno, ali kako sam priznaje, zbog crno-belih gotovo da ne spava.

- Iskreno, u poslednja tri dana nisam mnogo spavao, ako sam ukupno ukrao deset sati, to je dobro. Ceo stručni štab i igrači naporno rade, ne samo ja. Ukoliko se to vidi i ako su ljudi zadovoljni, normalno da mi godi. Ali nije to nikakva situacija za euforiju, jer kad si euforičan, može to brzo da pređe u ljutnju. Zato sam čvrsto na zemlji i odlučan sam da radim mirno, korak po korak. Treba da uživamo u ovom našem košarkaškom životu, da budemo skromni, ali da budemo bolji posle svakog treninga i utakmice - ocenio je Filipovski za klupsku televiziju.

U Italiji će imati prilično težak zadatak. Istina, Venecija ima tri poraza, ali je poznata kao ekipa koja igra dobro na svom terenu.

- Utakmica nije samo borba s protivnikom već i sa sobom, sa svojim greškama, s tim koliko možeš da održiš koncentraciju i koliko možeš da izvedeš sve one stvari koje si pripremio za utakmicu. Venecija je iskusan tim, trener i igrači su im dugo tamo. Igraju promenljivo, ali bolje na domaćem terenu. Pokušavaju da zbune protivnika, da ga uspavaju. Znaju da se postave lukavo - zaključio je slovenački stručnjak.

P. G. /BC Partizan TV

Kurir