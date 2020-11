OSTOJA MIJAILOVIĆ NIKAD OŠTRIJI: Neka tužilašto reaguje, tražim da Čović i ja idemo na poligraf!

Uzburkao se Jadran do tačke ključanja. Sukob na relaciji Partizan - Crvena zvezda preti normalnom funkcionisanju ABA lige. Međusobne optužbe predsednika dva kluba dešavaju se na svakodnevnom nivou, a sve je kulminiralo oštrim rečima Nebojše Čovića na televiziji Pink.

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović zato je odlučan da protiv Čovića podnese tužbu. U ekskluzivnom intervjuu za Kurir Mijailović priča o hronologiji dešavanja u ABA ligi i zašto je zbog prvog čoveka crveno-belih angažovao advokate.

Kako je uopšte ABA liga dospela u ovaj ćorsokak?

- Predsednik klubova iz Železnika, oba kluba, podneo je tužbu protiv ABA lige pre utakmice u Podgorici i od tada kreću svi problemi. Apsurd svih apsurda je da je on podneo tužbu za pravnu neuređenost u trenutku kada je bio predsednik i potpredsednik lige. Oni koji ga poznaju i prate znaju da to nije iznenađenje - počinje intervju za Kurir Mijailović.

Pa zbog čega bi radio tako nešto ako je on predsednik?

- Podneo je tužbu da bi odluka bila što povoljnija za njega, da bi dobio dve utakmice. Zvezda je tada igrala dve važne utakmice u Evroligi i trebalo mu je da se oslobodi teškog meča u Podgorici. Tako je izmislio da nema bezbednosnih uslova. Uradio je to da bi mogao da kompenzuje i ucenjuje. Pošto je prekidom sezone tužba izgubila funkciju, on ju je iskoristio da uceni ligu kako bi tasta svog sina Zorana Toškovića ubacio na mesto predsednika ABA lige.

Nakon toga dolazi do vansudskog poravnanja lige i Zvezde, zašto ste glasali za to?

- Mi smo još ranije na sednici skupštine doneli odluku o poravnanju, i to je bilo normalno. Bio sam za to i rekao sam da nije nikada ni trebalo da se desi jer šteti ugledu. Mi u tom trenutku nismo znali šta će da stoji u vansudskom poravnanju. Kada smo ga dobili potpisanog, shvatili smo da je ubacio klauzulu da FMP da predsednika iako po rotirajućem sistemu nije na redu.

Kako onda gospodin Čović tvrdi da jeste?

- FMP je ušao u ligu 2016. proširenjem. Godinu dana ranije je potpisan društveni ugovor, definisani su svi klubovi i tada je napravljen rotirajući sistem. Po njemu, svi klubovi idu po abecednom redu, jedan po jedan predsedavaju. Ali postoji klauzula da oni koji nakon toga uđu idu na začelje. Ali predsednik ta dva kluba je izmislio da to ne važi za jedan od njegova dva kluba koji se zove FMP i da normalno stane u red.

Ali zašto su to prihvatili drugi klubovi?

- Zato što neće da dožive ono što sam doživeo ja pre neki dan. Da su trgovci narkoticima, da su ubice, prevaranti, ne znam ni ja šta sve ne...

PARTIZAN SIGURNO NEĆE IGRATI LIGU KOJOM PRESEDAVA TAST ČOVIĆEVOG SINA! Hoćete da kažete da su znali da je to mimo društvenog ugovora, a prihvatili su? - Nema šta da znaju, tako piše u dokumentima. Lepo stoji klauzula da klubovi koji uđu nakon tog datuma idu na začelje, što je normalno. Zamislite da u ligu ulaze neki klubovi koji su po abecedi iznad drugih, koji već igraju, i oni nikad ne mogu da predsedavaju. Međutim, da bi bio mir u kući, da bi liga opstala, klubovi često prihvataju kompromise, kao što je bilo u sezoni 2018/19, kada su se desili skandali, takođe u režiji predsednika dva kluba. Čovek ne žali da stane, jer navesti u vansudskom poravnanju između Crvene zvezde i ABA lige imenom i prezimenom tasta svog sina da mora da bude predsednik lige nešto je što Partizan ne može da prihvati. Evo, sad kažem: dok Partizan igra ABA ligu, tast njegovog sina neće biti predsednik. Ako ga izglasaju, mi nećemo da je igramo. Pa neka me nazovu dinosaurusom. To ne postoji nigde na svetu.

Zašto niko od drugih klubova nije potegao to pitanje?

- Ne žele negativnu reputaciju. Ono što se desilo pre neki dan na televiziji Pink jeste oružje koje predsednik ta dva kluba koristi ceo život prema onima koji mu se suprotstave. Želi da ostvari svoje ciljeve pa makar oni bili nakaradni po sistem, državu, društvo... Ne žele da mu se suprotstave jer smatraju da je cena visoka. Imate ljude koji ulažu novac, imaju ozbiljne kompanije i žive od reputacije i ugleda. Zbog toga ćute. Imate i one kojima to ništa ne znači. Postoje životinje koje žive i dišu u mulju i blatu i na to su navikle. Na poslednje dve skupštine nije bio prisutan zato što nema većinu. Ljudi su sada shvatili šta radi.

Kažete da gospodin Čović ima ciljeve, koji su to ciljevi?

- Pa da postavi tasta svog sina za predsednika po cenu toga da ugasi ligu. A to neće moći.

Zbog čega toliko insistira na tome?

- Pa želi da kontroliše ABA ligu u potpunosti. Čovek nema prijatelje, koji nema saradnike, izuzev svoje porodice, zato što ne posluje tržišno. Nigde nije prisutan veći nepotizam nego u ta dva kluba. U FMP, koji je njegov privatan klub, i Crvenoj zvezdi, koja je zarobljena od Čovića i njegove familije. Da li je normalno da predsednik ABA lige ispred FMP bude neko ko je do juče bio predstavnik Crvene zvezde u KS Beograda? Nisam ja neprijatelj Čoviću, njemu je neprijatelj Partizan, koji mu očigledno ceo život smeta da ispuni ciljeve. Živim za trenutak, nadam se da ću tada biti u sportu, kada će na čelu našeg gradskog rivala biti normalan čovek, da možemo da pričamo o sportu, o interesima srpske košarke. Jer taj klub je stvarao istoriju ovog sporta zajedno sa Partizanom. A ne da imamo farmu svaki dan na raznim televizijama.

Da li sa Nebojšom Čovićem imate neki kontakt van sastanaka ABA lige?

- Nemam, niti želim. Jer imate samo štetu od tog kontakta. On sve što dodirne pretvori u kamen. Bio je zadužen za Kosovo i Metohiju, a napravio je skandal. Preko posredničkih firmi radio je šta je radio našim ljudima. Učestvovao je i raznim stvarima kada je premijer Đinđić nastradao. Kada je došao u sport, napravio je skandal sa svakim ko mu je bio preko puta. Predstavlja se kao borac za društvo i zajednički interes, a i za svega se krije lični interes.

NA SUDU ĆE PRIČATI DA NIJE MISLIO NA MENE Uzburkali ste javnost tvitom u kome pominjete advokate. Da li ćete tužiti Čovića? - Nakon što je izneo one stvari na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, mislim da je tužilaštvo već trebalo da reaguje po službenoj dužnosti. Da pozove i njega i mene na saslušanje. Naši advokati će danas tražiti to. Jer mora da se utvrdi da li je ono što je izneo tačno ili nije. Reč je o čoveku koji se ceo život krije iza metafora. Nikome u lice ne može da kaže ništa, pa pretpostavljam da će u tužilaštvu reći da nije mislio na mene. Pošto se radi o čoveku koji nije čovek. Takođe ćemo tražiti da obe strane idu na poligraf. Dvadeset godina se bavim privatnim biznisom, imam porodicu i želim da se ovo istera na čistac. Podnosimo tužbu sigurno. Pa neka dokažu da sam ja plaćao nekoga da vređa njegovu suprugu. Gde, kome i koliko sam ja to platio ili o kakvom švercu narkotika je pričao.

Gospodin Čović baš apostrofira to vređenje njegove porodice.

- Nije uvreda ako sam izneo da su članovi njegove porodice zaposleni. Samo sam saopštio činjenice koje nije osporio, a to je da je u državnom klubu od nacionalnog značaja, kojeg je uzeo kao taoca, zaposlio celokupnu familiju. Da se ponaša kao da je to njegov privatni klub, gde izvlači novac. A to će jednog dana navijači Zvezde da shvate.

Zbog čega insistirate da se sporovi rešavaju pred Međunarodnim arbitražnim sudom za sport u Lozani?

- Sve ozbiljne lige na svetu to rešavaju na tom sudu, pa čak i one iz SAD. A on insistira da i dalje bude nadležan Trgovinski sud u Zagrebu kako ovaj skandal, kao i oni prethodni, nikada ne budu rešeni. Tako ostavlja prostor da, kada izostanu sportski rezultati, izvuče keca iz rukava. Pa tamošnji zakon, po kome sudi Trgovinski sud u Zagrebu, ne poznaje kategoriju sukob interesa u sportu. Tako da nisu ni nadležni. A plaši se suda u Lozani jer imamo dokaze o sukobu interesa.

Zvezda tvrdi da je predlagala dnevni red za skupštinu ABA lige sa tačkom sukoba interesa i suda u Lozani.

- Ta tačka je bila peta-šesta, a druga ona da gospodin Tošković bude predsednik ABA lige. A onda bi tast gospodina Čovića kao predsednik rekao da nema smisla raspravljati o sudu u Lozani.

Kako biste se vi postavili da u pitanju nije Zoran Tošković, već neki drugi predstavnik FMP?

- Pre svega, FMP nije na redu da predsedava. Tu postoje dva problema. Dakle, ovo što nije na redu, možda je i manji problem, o tome može da se raspravlja ako se promeni društveni ugovor, ali kako da pričamo o nepozitmu u sportu? Ne možemo.

Crvena zvezda optužuje Partizan da blokira funkcionisanje lige i da zapravo od vas kreću problemi.

- ABA liga trenutno može da funkcioniše. Problem je gašenje računa od Rajfajzen banke, jer ta kompanija ne želi da bude eksponirana negativnim tekstovima i da ruši reputaciju zbog jednog računa. Potrebna su tri potpisa da bi račun profunkcionisao, gospodina Vebera, Čovića i gospodina Bokana. Čović ne želi da potpiše, pa na koji način onda Partizan ucenjuje ABA ligu? On bi potpisao, ali da tast njegovog sina bude predsednik. Ali to se neće dogoditi. Oni su predstavili sve kao da mi ne želimo da počne ABA liga.

Transformisanje lige u DOO rešiće probleme Šta je, po vama, rešenje ove situacije? - Da se ABA liga transformiše u DOO, gde nema predsedništva po rotirajućem sistemu, gde će postojati stalni nadzorni odbor. Da u njemu bude pet ili šest nepromenjivih klubova. To će biti organ koji će da nadzire rad menadžmenta. Moraju da se postave jasna pravila. A kad je sve pod jurisdikcijom suda u Lozani, onda više neće biti mesta skandalima. Mi smo postigli konsenzus oko transformacije.

