NEBOJŠA ČOVIĆ OŠTRO ODGOVARA: Partizan je glasao da FMP dobije predsednika ABA lige! Zašto niste 2018. godine istupili iz lige?

- Želeo bih na početku da naglasim da moje oglašavanje u vašem mediju nije nikakva reakcija na intervju, prepun neistina i dezinformacija, nekoga ko ni na koji način nije na mom nivou. Što bi narod rekao, dva smo sveta i srećan sam što je tako - počeo je priču Čović uz dodatak:

- Podsećam da sam u košarci 51 godinu, kao igrač, trener, sportski radnik, predsednik Košarkaškog saveza Jugoslavije kada smo osvojili niz trofeja, izgradili "Kuću košarke", sanirali višemilinski dug. Takođe, dugogodišnji sam član UO KSJ i KSS, kao i Skupštine. Uz to, iza mene su i veliki klupski rezultati, a ono što mi predstavlja posebno zadovoljstvo, tokom tog rada stvoren je i veliki broj reprezentativaca u svim selekcijama naše zemlje. Crvena zvezda je sada ponovo priznat i ugledan klub u evropskim okvirimane i sa 15 osvojenih trofeja u poslednjih devet godina. Ovo sam naveo samo kako bi podsetio da ipak o nekim temama u košarci ne možemo da pričamo na istom nivou.

foto: Zorana Jevtić

Ko je krivac za stanje u kojem se trenutno nalazi ABA liga?

- Problem direktno dolazi od ljudi koji zastupaju Partizana, Ostoje Mijailovića i njegovog savetnika Ilije Dražića. Skrivajući se iza imena ovog velikog kluba, oni i ne razumejući šta rade, valjda sa željom da naude meni, uništavaju ABA ligu. I to javnost jasno treba da čuje. Dozvolili su da ih koristi Dragan Bokan i time sukobljava dva najveća srpska kluba, kako bi se što bolje pozicionirao i predstavio klubovima kao nekakav "spasitelj", što je daleko od istine i realnog stanja u ABA ligi. Crvena zvezda od januara 2020. godine je upozoravala do čega može da dođe usled pravnog neuređenja lige. Nije im dopiralo do mozga, možda nisu ni razumeli. Sada razumeju kada je Rajfajzen Banka Zagreb ugasila račun.

O vređanju porodice - To je jeftina retorika Da li imate dokaze da su čelnici Partizana platili ili nekom naredili da se vređa vaša porodica na večitim derbijima? - To je isto kao da me pitate da li imam dokaze za skidanje pločice Crvene zvezde s pehara osvajača Kupa Radivoja Koraća, za šta se krivična prijava Zvezde i čini mi se KSS i dalje krčka u fiokama nadležnih organa. Populizam i jeftina retorika, takvih sam se nagledao u politici, sportu i privredi za ovih 35 godina.

Da li je tačno da ste tužili ABA ligu u vreme kada ste vi bili predsedavajući tog takmičenja?

- Na Skupštini ABA lige u januaru 2020. godine Crvena zvezda je iznela činjenice o pravnoj neuređenosti i neusklađenosti ABA lige. Svi klubovi su se na toj Skupštini saglasili sa činjenicama koje smo izneli. Dat je rok od 20 dana tadašnjem disciplinskom sudiji ABA lige gospodinu Pavličiću, da prikupi kompletnu dokumentaciju ABA lige od njenog osnivanja, a to je juli 2015. godine imajući u vidu da je na Skupštini konstatovano da se dokumentacija ne nalazi u kancelariji ABA lige, već kod gospođe Maje Bubalo pravnice "Atlantik grupe". Gospodin Pavličić nije uspeo da prikupi dokumentaciju za 20 dana i pored insistiranja da će mu pravni tim Crvene zvezde pomoći u tome - isto nije sprovedeno! Crvena zvezda je upozorila ponovo ABA ligu da imamo pravnu neusklađenost i da ABA liga ne može da funkcioniše bez legitimno izabranog direktora, sportskog direktora, a imajući u vidu da od 01.07.2019. godine ABA liga nema direktora, ni sportskog direktora. Gospodin Krešimir Novosel i Žarko Čabarkapa nisu izabrani. Crvena zvezda je podnela tužbu Trgovinskom sudu u Zagrebu 2. februara 2020. godine što jasno govori da ova tužba nema nikakve veze sa neodigranom utamicom između Budućnosti i Zvezda od 30.12.2019. godine. Ta Ostojina konstrukcija je obična laž i pokušaj manipulacije! Utakmica Budućnost - Zvezda nije odigrana zato što su bezbednosni organi Republike Srbije sugerisali našem klubu da na toj utakmici neće biti bezbedna. Ni jedan organ ABA lige nije doneo odluku u vezi te utakmice. Imajući u vidu da je sezona 2019/20 otkazana zbog korone, to sada više nije ni bitno. Mijailović iznosi još jednu laž, da se tužba Crvene zvezde odnosila na period dok sam ja predsedavao ABA ligom. Moje predsedavanje ispred Crvene zvezde je bilo u periodu od 01.07.2017 - 30.06.2018. godine. U toj sezoni je najviše urađeno za ABA ligu. Da podsetim godišnji budžet ABA lige je podignut sa 1.260.000 na skoro dva miliona evra, formirana je ABA 2 liga, Superkup i juniorska liga. U tom periodu predsedništvo smo činili Domagoj Čavlović iz Cibone i Igor Dodik iz Igokee i moja malenkost ispred Crvene zvezde. Na sednicama predsedništva održanim 30.08.2017, 26.10.2017, 17.01.2018, 27.01.2018, 28.02.2018, 04.04.2018 i 19.04.2018, kao i sednicama Skupštine održanim 10.07.2017 i 22.09.2017 na kojima sam predsedavao, insistirano je da direktor lige Krešimir Novosel, uz pomoć gospođe Maje Bubalo koja je radila pravne poslove za ABA lige, da se izvrše promene u vlasništvu u okviru društvenog ugovora, imajući u vidu da su neki klubovi ispali iz ABA lige, a neki ušli u ABA ligu. Gospođa Bubalo je sačinila izmene društvenog ugovora u delu vlasništva, i sve je to potpisano od strane klubova i notara 10.07.2017. godine. U tom ugovoru bii su i FMP, Mornar i ostali klubovi, u skladu sa onim što predviđa društveni ugovor. Gospođa Bubalo to nikada nije sprovela u registru Republike Hrvatske. Crvena zvezda je tužila ABA ligu za period 01.07.2019 pa nadalje. Dokumentacija direktno pokazuje da Ostoja Mijailović, pored toga što ne zna o čemu priča, i laže. Crvena zvezda je naprosto morala da tuži ligu, jer bi u suprotnom postala saučesnik! Tužba je od strane većine klubova ocenjena kao nužna i potrebna da se liga uredi. Podsećam da svi klubovi za obaveze u ABA ligi odgovoraju klupskom imovinom! I šta se dešava ako se liga ugasi? TV Arena sport će imati pravo da tuži sve klubove za neograničenu solidarnu odgovornost. A, to su milioni evra odštete!

foto: Zorana Jevtić

U maju 2020. godine na Skupštini ABA lige doneta je jednoglasna odluka da se napravi izvansudsko poravnanje u kojoj će se jasno definisati procedura koja treba da se sprovede kako bi se ABA liga potpuno pravno uredila. Izvansudsku nagodbu je pisao advokat ABA lige Mihovil Granić, i ista je usaglašena sa advokatima Crvene zvezde i potpisana 30.06.2020. godine sa rokom izvršenja od 60 dana, odnosno najkasnije 30 dana pre početka ABA lige sezona 2020/21. Nažalost, Partizan je opstruirao izvansudsku nagodbu, kao što je to učinio i sa odlikama Skupštine ABA lige donete jednoglasno od 16.07 i 23.07. 2020 godine a u vezi prenosa udela na Mornar, FMP i Primorsku.

Lista predsedavanja Aba lige koju je Partizan prihvatio foto: Printscreen

Partizan preti istupanjem iz lige ako predstavnik FMP bude izglasan za predsedavajućeg ABA lige. Da li mislite da su oni ozbiljni u toj nameri?

- Ako dolaze od Mijailovića - ne verujem. Pa kako verovati nekome ko izjavi bez trunke stida da je Crvena zvezda tužila ligu zbog neodigrane utakmice u Podgorici 30.12.2019. godine, a ne zbog svega navedenog? Pa, svi događaji u Crnoj Gori do danas pokazali su svu ispravnost te odluke, koja nažalost nije imala veze sa sportom i dobru procenu naših bezbednosnih organa kojom smo se vodili! Pa, onda ta teorija o dva kluba, glasanjima na Skupštinama ABA lige, samo pokazuju da tom čoveku nije mesto u srpskoj košarci i da jednostavno nema ni osnovno opšte znanje da govori o ovim i mnogim drugim temama. Partizan je glasao rotacijskim izborom da FMP postane član predsedništva još 2018/19, 2019/20. i sada i po rotaciji 2020/21! Zašto nije istupio još 2018. godine iz lige? Imam puno sportskih prijatelja u tom klubu, i naše veze datiraju malo duže od novokomponovanog predsednika. Otvoreno mi pričaju o stanju u klubu, podelama koje je uspeo da napravi tamo. Očigledno je da vide da ih taj vodi ka tački da će zaista postati "poslednji grobar Partizana".

Je l' verujete da je moguće rešenje ovog stanja u kome se nalazi ABA liga?

- Ubeđen sam da je moguće, i to je vrlo prosto. Potrebno je samo da se ispoštuju i sprovedu sve jednoglasno donete odluke Skupštine ABA lige. Neophodno je da odluke budu sprovedene u potpunosti kako bi liga mogla da nastavi da postoji, što je cilj Crvene zvezde. U slučaju da se to ne sprovede, zato što Partizan ne želi da potpiše punomoćje i poštuje rotaciju predsedništva, može da se dogodi da ABA liga prestane da postoji. Nažalost, u prethodnom periodu pojedini ljudi iz ABA lige su sve pokušali da dezavuišu odluke za koje su glasali i zato smo došli do situacije u kojoj je račun ABA lige u Rajfajzen Banci ugašen. Pri tome, isti se ne može otvoriti ni u jednoj drugoj banci jer je ABA liga još uvek pravno neuređena. Jasna je procedura koju je neophodno sporvesti bez ikakvih uslovljavanja, ucenjivanja i trgovine, što neki uporno pokušavaju. Konačno, svu ovu ujdurmu i predstavu vidim kao poslednji pokušaj da zamaže i sakrije sve greške, ogromne propuste i milionske minuse koje je napravio u Partizanu. Preko Crvene zvezde i mog imena prizemnim napadima neće se pokrivati. Ali sve mi se čini da će od svega što radi, ostati samo tvitovi, epitet "poslednji grobar Partizana" kao i velika šteta koju je regionalnoj i srpskoj košarci već načinio.

foto: Zorana Jevtić

Partizan nije moj neprijatelj Da li je Partizan vaš neprijatelj? - Nikada na odnos s Partizanom, našim velikim sportskim rivalom, nisam gledao tako. Kamo sreće da možemo zajedno da delujemo na nekim poljima, verujem da bi svima, pa i ABA ligi i srpskoj košarci bilo lakše. Navešću samo jedan primer ko raspiruje mržnju: "Ne volim Zvezdu, država joj daje duplo više novca! Čović je autokrata, Vujošević je kriv što je Partizan dovde dospeo!" Ovo je citat iz prvog intervjua Ostoje Mijailovića početkom 2018. godine.

Mi smo zagovornici da se razreše sukobi interesa Da li mislite da cela situacija oko ABA lige može da završi i pred CAS u Lozani? - Ovo pitanje pokazuje svu apsurdnost situacije u kojoj se nalazimo! Crvena zvezda već pola godine apeluje da pravno uredimo ligu, a da kada dođe na dnevni red klauzula "sukoba interesa i ugovoranja klauzule CAS" naš klub uputi odgovarajući i jedini pravedan predlog. To smo i uradili za najavljeni sastanak u novembru ove godine! Crvena zvezda je predložila i izmene i dopunu društvenog ugovora koji se tiče definicije "sukoba interesa" - koji pokriva sve! A to znači - na liniji upravljanja klubovima, odnosima u kojima menadžeri ne mogu biti vlasnici klubova, da ne mogu biti menadžeri trenera i menadžeri igrača, odnosno da se moraju opredeliti! Čak smo išli i dotle da smo predvideli situaciju u kojoj dva kluba ne mogu da igraju ako jedan menadžer ima igrače u oba kluba. I sva ova pravila bi važila za ABA 1 i ABA 2 ligu - kao jedinstvenu ligu. Za sve to smo predložili klauzulu CAS u Lozani od tri člana. Skupština je dan pre njenog održavanja otkazana? Šest meseci gledamo opstrukciju slušajući kao glavne razloge CAS i sukobe interesa. Kada je Crvena zvezda ponudila konkretan predlog svi su pobegli. Zašto? Zato što smo se igrali licemerja. Svi su ćutali mesecima, a kada su ovi vrlo jasni predlozi mogli da obuhvate "sukob interesa" KK Partizan i KK Mladost Zemun, KK Budućnosti i KK Studentski Grad i KK Podgorica, kao i mnoge menadžerske aktivnosti u ABA ligi - sve je stalo! Crvena zvezda je zatražila i potpunu finansijsku transparentnost poput one koju mi sprovodimo godinama kao član Evrolige - transakcije igrača, klubova, trenera, iznose obeštećenja i sponzorskih ugovora kako bi se videla stvarna kontrola nad klubovima preko finansijera i sponzora. I tu smo naišli na zid ćutanja, odnosno ćutanje je očigledno vid bekstva od integriteta i transparentnosti. Vreme je da figurativno upalimo svetlo u tom smislu u regionalnoj košarci, posebno kod onih koji drugima sole pamet, ali neće da pogledaju svoje dvorište.

O odnosu s Mijailovićem - Glasao je za nešto što nije izvršio! Da li imate neki kontakt sa Ostojom Mijailovićem van sastanaka ABA lige? - Imao sam u prisustvu svedoka. Očekivao sam da smo se sve dogovorili u interesu košarke. Međutim, već sutradan je taj dogovor prekršio. Video sam ga ove godine preko Zum aplikacije na skupštinama, kada je glasao pozitivno da se pravno uredi ABA liga, upišu svi klubovi i uspostavi predsedništvo lige. Ono za šta je glasao nije izvršio. Znate, imate ljude koji misle da je život počeo i završava se sa njima. Žao mi je, u životu postoji poredak koji obezbeđuje pravni okvir, a koji se održava donošenjem i izvršenjem pravnih akata i odluka. Kako likovi poput Mijailovića, ne bi mogli da rade šta im je volja.

Kurir sport / Miloš Bjelinić

Kurir