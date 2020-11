BORBA ZA PLASMAN NA EP Košarkašice Srbije igraju protiv Litvanije u Istanbulu (16.00)

Košarkašice Srbije danas od 16 sati, u "balonu" u Istanbulu, odigraće prvu od dve kvalifikacione utakmice za EP 2021, a prvi protivnik u dvorani "Ahmet Džomer" biće reprezentacija Litvanije.

Selektorka Marina Maljković rekla je da tim ide na pobedu.

"Naše igračice u ovom trenutku imaju mnogo manje utakmica u nogama ove sezone nego Litvanke. Vodećih šest-sedam igračica litvanske reprezentacije igraju u timovima i ligama koje ove sezone nisu prekidane zbog Kovida, tako da imaju do sada osam do deset odigranih utakmica. To, nažalost, nije slučaj sa našim košarkašicama, koje su odigrale mnogo manje mečeva. To nam predstavlja problem, ali ni prvi, ni poslednji put kada je reprezentacija Srbije u pitanju da imamo neke čudne situacije ispred nas. Pokušaćemo da se suprotstavimo tome i da iznesemo priču do kraja. Kako je svima, tako i nama… Znate da sam osoba koja ne trpi nikakvu vrstu kuknjave i plača, već gledam samo da nađem rešenja. To je moj posao. Ti neredovni treninzi znaju da budu veliki problem. Kod nas nema Tine Krajišnik, eto ni Ana Dabović zbog povrede nije sa nama u ovom ciklusu. Nije imala redovne treninge u francuskom prvenstvu i povredila se. Uprkos svemu tome mi, naravno, idemo kao i uvek na pobedu. Pokušaćemo da nađemo rešenje, da se suprotstavimo Litvaniji i iznesemo naše prednosti na sto", istakla je selektorka Marina Maljković.

Novo ime u našem timu je 30-godišnja Ivon Anderskon, plejmejker italijanske Venecije.

