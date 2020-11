KOJI IGRAČ JE IMAO NAJPREPOZNATLJIVIJI POTEZ U ISTORIJI NBA? Evo za koga su glasali Bogdan i Alen! (VIDEO)

Foto: AP Kevin C Cox

Mogli bismo da krenemo od Džordža Majkana, Bila Rasela, Oskara Robertsona, pa da se nadovežemo majstorijama Karima Abdula Džabara, Medžika Džonsona, Larija Birda, Majkla Džordana, Hakima Olajdžuvona...

Podsetimo na sjajne 90-te i rane 2000-te superstarova Šakila O'Nila, Kobija Brajanta, Alana Ajversona, Tima Duncana.., pa onda zavirimo u nedavnu prošlost preko Dirka Novickog, Dvejna Vejda, da bi stigli do sadašnjosti u kojoj dominiraju Lebron Džejms, Džejms Harden, Stef Kari...

Ali, ako bi trebalo da izaberemo samo jedan potez, samo jedan "signature move", koji bi igrač dobio epitet najprepozantljivijeg u istoriji? Baš to pitanje postavljeno je aktuelnim NBA igračima, među kojima su Bogdan Bogdanović, od naredne godine bek Milvoki Baksa i Alen Smailagić.

I nije im bilo lako, svako od njih se dobro zamislio nad ovim teškim pitanjem, ali su na kraju najviše glasova, čini se, dobili "sky hook" ili "nebeska udica" Karima Abdula Džabara i "crossover" Alana Ajversona.

Sjajno je prošao i "fade away". Naravno, Majkl Džordan! Legendarni Em Džej ga je usavršio, njegov okret i skok-šut unazad su nedostižni i do današnjeg dana. Kobi Brajant je perfektno izvodio ovaj košarkaški element i bio je nezaustavljiv, a interesantno da je dosta evropskih igrača izabralo Dirka Novickog, koji je "fade away" šutirao s jedne noge. Uostalom, tako je i doneo titulu Meveriksima.

- Najbolji "signature move" svakako je onaj kada Tim Dankan koristi tablu - mišljenje je našeg Bogdana Bogdanovića, dok je Alen Smailagić izabrao ubitačni "crossover" Alana Ajversona.

A što se tiče vremena današnjeg, NBA igrači izdvajaju "step back" Džejmsa Hardena, koga je ponekad nemoguće sprečiti da pogodi.

Šta vi mislite?

