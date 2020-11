TALENTOVANI CENTAR NAJAVIO VELIKE MOGUĆNOSTI: Matković je novi Megin biser

Posle promocije trenutno najkorisnijeg igrača ABA lige u liku Filipa Petruševa, zatim još jednog, dvanaestog po redu, draftovanog košarkaša u NBA ligu - Marka Simonovića, ekipa Mege je nastavila da u ovoj sezoni baca svetlo velike scene na mlade i veoma perspektivne igrače u svojim redovima.

Novi, do pre dva kola regionalnog takmičenja, neafirmisani Megin tinejdžer Karlo Matković, hrabro je zauzeo mesto u prvoj petorci, sa nezahvalnom ulogom da nadomesti odsustvo MVP-ija Petruševa i pokazao da sistem koji u Megi postoji već godinama odlično funkcioniše.

U prvom meču u kome je dobio značajniju minutažu, protiv Krke, talentovani devetnaestogodišnji centar najavio je velike mogućnosti sa učinkom od osam poena, pet skokova i tri rampe. A, u poslednjoj utamici protiv Primorske je prosto zablistao sa 28 indeksnih poena (12 poena, 14 skokova i šest rampi).

Ovaj momak rođen u Livnu košarku je u detinjstvu posmatrao samo kao zabavu, ali preokret se desio sa 14 godina:

- Za dve godine naglo sam izrastao, čak 20 centimetara, i tada sam pomislio da bi košarka mogla da bude moj budući poziv - počinje priču Matković.

Njegove dobre fizičke predispozicije i talenat nisu promakli lovcima na talente pa se Matković tako našao na prestižnim kampovima za mlade košarkaše poput Džordanovog kampa u Barseloni i Košarka bez granica koji je bio organizovan u Beogradu:

- To su sve lepa sećanja i uspomene za ceo život. Sećam se kad sam na Džordanovom kampu u Barseloni na večeri uživo video legendarnog Majkla prosto nisam mogao da verujem da je on u istoj prostoriji sa mnom. Jednostavno sam se oduzeo, za mene je sve to delovalo nestvarno, imao sam toliku tremu da nisam mogao bilo šta da ga pitam - iskren je bio Matković.

U ekipu Mege stigao je pre dve godine, a prošlu sezonu proveo je u razvojnom timu - OKK Beogradu:

- To je bila moja prva godina seniorske košarke i ogromno iskustvo za mene. Dobio sam šansu i minute na parketu, što je od neprocenjivog značaja za svakog mladog igrača. Sećam se da sam brzo ulazio u problem sa ličnim greškama, ali sve to je bio nezaobilazan proces sazrevanja i učenja kroz koji sam morao da prođem.

Ukazanu šansu i veći prostor za igru koji se ukazao odsustvom Filipa Petruševa, Matković je spremno dočekao i dobro iskoristio:

- Sve to je posledica odličnog treninga. U Megi se kvalitetno radi, posedujemo sjajne uslove, posvećen stručni štab koji obraća pažnju na sve detalje i koji nam je uvek na raspolaganju tako da mogu da kažem da imamo izvanrednu podršku. Moje je bilo samo da na utakmicama primenim onom što smo radili na treningu i potrudim se da uložim veliku energiju. Jedan sam od najmlađih u ekipi i zato taj voljni momenat kod mene ne sme biti upitan, jednostavno uvek pokušavam da pružim svoj maksimum, da budem pošten prema sebi i ostatku ekipe i učinim sve da moj tim dođe do pobede.

Bez svake sumnje, sa šest pobeda u uvodnih osam kola Mega kao najmlađa ekipa regionalnog takmičenja je apsolutni hit:

- Nema skrivenih tajni i tajnih recepata u svemu tome. Ključ je samo veoma naporan i predan rad. Iskreno, mislim da smo mogli dosta bolje da odigramo duele sa Krkom i Primorskom. Važno je da smo pobedili, ali ne smemo samo da se zadovoljavamo pobedama, već da se potrudimo da te neke propuste ispravimo u mečevima koji nam dolaze. Ono što je svakako dobro što u proseku imamo 21 asistenciju po meču, krasi nas nesebičluk, gajimo dobru timsku igru. Imamo Petruševa i Simonovića koji igraju sjajno, veliku podršku u Tepiću i Novaku, uloge u timu su odlično podeljene i krasi nas zaista odlična atmosfera. U takvom okruženju milina je igrati i trenirati.

Matković je Megi doneo značajnu stabilnost u skoku, a ovaj 208 centimetara visoki centar istakao se i atraktivnim blokadama. Protiv Primorske ih je imao čak šest, kao potvrda najbolja potvrda njegove priče o voljnom momentu. O radu u sredini koja poput fabrike koja iz godine u godinu proizvodi igrače za NBA, Matković kaže:

- Veliki je to motiv. Prvi put za saigrača imam momka koji je draftovan u najjaču ligu sveta. Sve čestitke Marku Simonoviću, on je to zaslužio. On je izbor legendarnih Čikago Bulsa i neminovno je da to sve veoma pozitivno utiče na nas, daje dodatni podstrek da je moguće da se i još neko od nas za koju godinu nađe na njegovom mestu.

O krajnjim dometima Mege ove sezone Matković je rekao:

- Teško je bilo šta predvideti u situaciji kada pandemija virusa korona potresa ceo svet. Trenutno smo u vrlo dobroj poziciji, što se tiče forme, ali i plasmana na tabeli. Koliko je realno razmišljati o plasmanu u plej-of teško je reći. Mi treba da držimo fokus samo na prvog narednog protivnika, da nastavimo dobro da treniramo i pružamo maksimum na svakom meču, pa ćemo videti gde će nas takav pristup na kraju odvesti - zaključio je Matković.

