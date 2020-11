HRVATSKA NA EVROBASKETU: Britаnci preslišali Crnogorce

Nakon četiri kola u grupi D Hrvatska ima sve četiri pobede i prva je izborila prolazak u konkurenciji Turske, Holandije i Švedske.

Kod Hrvatske najbolji je bio Marčinković s 20 poena i 8 skokova, Miro Bilan upisao je 12 poena i 10 skokova, Željko Šakić 14, a Filip Krušlin 9 poena.

Ekipu Švedske predvodio je Denzel Andersson s 22 poena.

Za razliku od Hrvata Crnogorci su odigrali meč za zaborav protiv Velike Britanije od koje su izgubili 74:59.

Britanci su već tokom prve četvrtine stigli do velikih plus 11, do poluvremena su Crnogorci uspeli da se konsoliduju, ali je treća četvrtina protekla upotpunosti u znaku nominalnog domaćina,

Baš kao i poslednja koja je završena sa plus 15 u korist Britanca.

Crna Gora je ovim porazom došla do skora 2:2 na dva kola do kraja kvalifikacija, baš koliko ima i Britanija, a pozitivna okolnost je što su obe selekcije u ovom trenutku sa dve pobede viška u odnosu na poslednjeplasiranu Nemačku.

Važan iskorak ka Eurobasketu napravila je iDanska, koja je u uzbudljivoj utakmici porazila Češku 71:70.

Apsolutni junak utakmice bio je Ilfe Lundberg sa 38 poena, a podsetimo da je reč o igraču koji je dva dana ranije bio najzaslužniji i u senzacionalnom trijumfu protiv Litvanije, takođe u Kaunasu.

Litvancima je ubacio 28 poena.

Danci posle četiri utakmice imaju skor 2/2, koliko ima i Litvanija, dok su Belgijanci prvi sa učinkom 3/1.

Kurir sport

Kurir