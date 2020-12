RADNICI BESNI NA DARKA MILIČIĆA: Brate, isplati me, molim te! Nemamo za hleb i ogrev, ni da deci kupimo zimsku odeću i obuću!

Stotinak sezonskih radnika, koji su brali jabuke u voćnjaku "Mili Dar" bivšeg košarkaša Darka Miličića, ogorčeno je zbog neisplaćenih nadnica.

Radnici do danas nisu dobili zaradu za oktobar, iako je u oglasu kada su pozivani na posao, bilo naglašeno da će isplata biti svakih 15 dana.

Bojan Petrović, jedan od radnika se 28. oktobra porukom preko "Fejsbuka" požalio Miličiću zbog neisplaćenih nadnica, navodeći da nema šta da kupi za jelo trogodišnjem detetu. Pošto nije bilo odgovora, 4. decembra je Miličiću, ponovo preko "Fejsbuka", uputio vapaj: "Brate, isplati me, molim te!"

Radnicima bi pojedinačno, zavisno od broja dana provedenih u berbi, za oktobar trebalo da bude isplaćeno od 20.000 do 60.000 dinara.

- Od toga smo prošlog meseca dobili neki po 3.000, a drugi 5.000 dinara, da nam "zamažu oči". Nemamo za hleb i ogrev, ni da deci kupimo zimsku odeću i obuću. Ubili su nas u pojam, jer ne znamo kad ćemo dobiti pošteno zarađen novac - rekla je jedna očajna radnica.

Darko Miličić, inače poznat i po mnogobrojnim humanitarnim akcijama i kao veliki donator, o kašnjenju isplata sezoncima, za "Novosti", potvrdio je da nikada nikom nije ostao dužan.

- Nikada nikom nisam ostao dužan, niti sam bio niti ću to ostati. Nemam razloga za to niti za bilo kakvo pravdanje. Ako se kasnilo sa isplatom, to je bilo nekoliko dana gore-dole, što je sasvim prihvatljivo, jer takav je posao. Ako i postoji neki problem, biće rešen vrlo brzo.

