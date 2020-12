KATASTROFA PROTIV KRKE: Lončar progovorio o porazima i budućnosti Partizana

- Od početka nismo u sjajnoj situaciji i nismo očekivali da ćemo ovako da krenemo u sezonu. Moramo da nastavimo da igramo i da u hodu menjamo stvari i napredujemo - počeo je Lončar.

- Poslednja utakmica je bila katastrofalna, jedna od najgorih utakmica u poslednjih nekoliko godina i najgora ove sezone. Nismo ispoštovali dogovore pred utakmicu i nismo dobro odigrali. Ne bih da analiziram mnogo, nema šta da se analizira, jer je bilo sve jasno i bila je stvarno odvratna utakmica u kojoj smo izgubili - iskreno je govorio sportski direktor crno-belih.

Lončar se detaljnije dotakao meča protiv Krke.

- Loše smo počeli, nismo imali inicijativu, prepustili smo je njima i oni su bili vrlo dobri za tri poena. Dali su devet trojki za poluvreme, mi smo imali 0/10. Znamo šta se dešava kada se loše otvori i kad stvari tako krenu. Nismo odradili naš deo posla i bili smo kažnjeni porazom od 20 razlike.

foto: Starsport©

Lončar se dotiče i onoga što čeka ekipu u narednom periodu.

- Svaki poraz loše utiče na ekipu, pogotovo u Partizanu gde svaki meč ulazimo sa željom da dobijemo. Nekad više boli poraz od jednog poena nego od 20 poena razlike. Nismo krenuli u sezonu kako smo planirali, posebno od te utakmice u Badaloni kada smo imali veliku prednost. I u produžetku smo gubili mečeve po pola koša, uvek je bilo neizvesno, osim na poslednjoj utakmici. Sledi mali broj utakmica u narednom periodu, zbog istupanja Primorske iz ABA lige, imaćemo 10 dana da se spremimo, rekao je Lončar.

Lončar je optimista po pitanju drugog dela sezone.

- Iskoristićemo ovu nedelju da analiziramo te situacije koje su nam se dešavale. Iskoristićemo da se posvetimo tome i vidimo kako da što bolje izađemo iz ove situacije. U ABA ligi se borimo i ne smemo da izgubimo skoro nijednu utakmicu do kraja i želimo da odemo u top 16 Evrokupa. Naravno da sam optimista, ja sam uvek optimista, možemo da se izborimo sa ovom situacijom, radićemo i bićemo pošteni prema sebi i pokazaćemo da li smo i koliko smo napravili dobar plan za utakmice koje nam predstoje.

foto: Starsport©

Sportski direktor Partizana se dotakao i činjenice da ekipa nije mogla da se osloni na pomoć navijača zbog pandemije korona virusa.

- Neću da tražim alibije u onome što se desilo kada smo izgubili u tim mečevima, te povrede i nedostatka kontinuitetta, ove situacije koja nije normalna. Sredinom marta smo prekinuli sezonu, jedva smo čekali da sve prođe i sve je bilo presečeno. Jedva smo čekali novu sezonu, rekli smo da nije bitno hoće li biti publike. Ali mislim da je publika ključ u svemu tome. Situacija je nikad viđena i jako čudna. Publika i ljudi koji dolaze, pogotovo u našoj situaciji... Kad je puna Arena i kad dolaze ljudi, igramo sa šest igrača. Imamo najviše naivjača i kao gostujuća ekipa u ABA ligi i to psihički "ubija". To je viša sila koja mora da prođe jednog dana, a kada će, ne znamo... Moramo da uradimo sve što možemo da bismo našli dobar ritam i da se ta sezona okrene na bolje. Mislim da imamo kapaciteta za to i verujem da ćemo to i uraditi.

Lončar je bio upitan i po pitanju grupe koju je Partizan dobio u Top 16 fazi Evrokupa. Crno-beli će igrati u grupi sa Lokomotivom Kubanj, Trentom i Levaloom.

foto: Starsport©

- Nismo u situaciji da možemo da kažemo da li je grupa teška ili ne. Posle svega što se izdešavalo, u zadnje vreme smo imali dobrih utakmica, pobedili smo Uniks i Huventud kod kuće. Mogu da kažem da takozvanim "odustajanjem" Unikahe i utakmice koju su izgubili od Ulma, vidim malo lakšu grupu u odnosu na ono što je moglo da bude sa Unikahom u toj grupi. Metropolitan je dobra ekipa, poznajemo tu ekipu i mislim da možemo da budemo Partizan koji može da se takmiči sa svakim. To nije diskutabilno, ali Tto 16 je mnogo daleko od nas, hajde da počnemo prvo od ABA lige. Imamo Split, Borac iz Čačka... Ovo je sada za nas dan po dan, nije utakmica po utakmica. Svaki dan kad dođemo na trening se pitamo samo da li neko ima simptome i slično... Ali ne tražimo alibi u tome - zaključio je Nikola Lončar.

Kurir sport / TV Arena sport

Kurir