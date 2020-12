NBA POČELA SA 107 INTERNACIONALACA IZ 41 ZEMLJE: Srbi među najbrojnijima iz Evrope

Spisku od 107 internacionalaca na otvaranju sezone 2020-21. treba dodati još 10 međunarodnih igrača iz rekordnih osam zemalja sa „two-way“ ugovorima, što im omogućava da igraju do 50 NBA utakmica ove sezone.

Sedmu godinu zaredom Kanada (17 igrača) je najzastupljenija zemlja van SAD, a slede Francuska (devet igrača), Australija (osam igrača), Srbija i Nemačka (po šest igrača).

Srbiju na startu sezone predstavljaju Nikola Jokić, Nemanja Bjelica, Bogdan Bogdanović, Boban Marjanović, Aleksej Pokuševski i Alen Smailagić.

Washington Wizardsi imaju rekordnih sedam internacionalaca. Slede Dallas Mavericks i Denver Nuggets sa po šest, dok New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder i Toronto Raptors imaju po pet.

Pomenimo i rekordan broj od 34 igrača koji su učestvovali u kampovima „Basketball Without Borders“ (BWB) pre nego što su započeli svoju NBA karijeru, nadmašivši prethodni rekord od 30, postavljen 2019-20. Među bivšim BWB „kamperima“ su Joel Embiid (Philadelphia 76ers; Kamerun; BWB Africa 2011), Jamal Murray (Nuggets; Kanada; BWB Global 2015) i Pascal Siakam (Raptors; Kamerun; BWB Africa 2012). BWB je zajednički NBA i FIBA-in globalni program razvoja košarke i podrške zajednici, a 76 bivših kampera regrutovano u NBA ili potpisano kao slobodni agenti od 2001. godine.

Pored 107 internacionalaca na spiskovima prvih utakmica za 2020.-21, tu je i dodatnih 10 iz rekordnih osam zemalja sa „dvosmernim“ ugovorima, što im omogućava da igraju do 50 NBA utakmica ove sezone. Takođe postoji određeni broj američkih igrača povezanih sa drugim zemljama, uključujući više od 30 igrača sa najmanje jednim roditeljem iz Afrike. Među američkim igračima koji su povezani sa drugim zemljama su Jordan Clarkson (Utah Jazz; veze sa Filipinima), Victor Oladipo (Indiana Pacers; veze sa Nigerijom), Matisse Thybulle (76ers; veze sa Australijom i Haitijem) i Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves; veze sa Dominikanskom Republikom).

-Rekordnih 6 internacionalaca imenovano je u 2019-20 All-NBA Team: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks; Grčka; veze sa Nigerijom; All-NBA First Team); Luka Dončić (Mavericks; Slovenija; All-NBA First Team); Nikola Jokić (Nuggets; Srbija; All-NBA Second Team); Siakam (All-NBA Second Team); Rudy Gobert (Jazz; Francuska, All-NBA Third Team); i Ben Simmons (76ers; Australija; All-NBA Third Team).

- 14 internationacionalaca u prvim utakmicama učestvovalo je na NBA All-Stars: Antetokounmpo, Dončić, Goran Dragić (Miami Heat; Slovenija), Embiid, Marc Gasol (Lakers; Španija), Gobert, Al Horford (Oklahoma City Thunder; Dominican Republic), Kyrie Irving (Nets; Australija), Jokić, Kristaps Porzingis (Mavericks; Letonija), Domantas Sabonis (Pacers; Litvanija), Siakam, Simmons i Nikola Vučević (Orlando Magic; Crna Gora).

- U okviru ankete među generalnim menadžerima na NBA.com 2020-2021 GM Survey, Antetokounmpo i Dončić su izabrani kao prvi i drugi kandidat za osvajanje titule 2020-21 Kia NBA Most Valuable Player (sa 32%, odnosno 21% glasova) i navedeni kao prvi izbor igrača koje bi generalni menadžeri želeli da imaju u svojoj franšizi (43% glasova za svakog). Drugu sezonu zaredom, Nikola Jokić je izabran za najboljeg centra u NBA, sa 50% glasova.

- Deni Avdija, koji je kao najbolje ikada plasirani izraelski igrač na Draftu (deveti pik) izabran od Washington Wizards na NBA Draftu 2020 pod pokroviteljstvom State Farm®, raspoređen je da debituje u regularnoj sezoni na gostovanju Wizardsa 76ersima 23. decembra u 7 p.m. ET.

- Killian Hayes, koji je kao najbolje ikada plasirani francuski igrač na Draftu (sedmi pik) izabran od Detroit Pistonsa, planiran je da debituje na gostovanju Pistonsa Timberwolvesima 23. Decembra u 8 p.m. ET.

- Devet igrača kojima je bar jedan roditelj iz Nigerije izabrano je na NBA Draftu 2020, a među njima su Precious Achiuwa (Heat; Nigerija) i Udoka Azubuike (Jazz; Nigerija).

Kurir sport

Kurir