VLADA JOVANOVIĆ POSLE PORAZA OD CEDEVITE Nedostajala nam je veća doza agresivnosti

U derbi utakmici 13. kola ABA lige Mega Soccerbet je posle velike borbe izgubila od Cedevita Olimpije sa 88:93 (29:28, 20:20, 21:24, 18:21).

U utakmici koja je u nedelju odigrana bez prisustva publike u Hali sportova Ranko Žeravica, izabranici trenera Vladimira Jovanovića su odlično parirali gostima iz Slovenije najveći deo utakmice, ali su u poslednjih pet minuta igre posustali pa je Cedevita Olimpija došla do trijumfa.

Na konferenciji za štampu posle utakmice trener Mege je istakao da je utakmica bila jako dobra i onakva kakvu je i očekivao:

"Čestitam ekipi Cedevita Olimpije na zasluženoj pobedi. Utakmica je bila jako dobra, onakva kakvu smo i očekivali. Ekipa Cedevita Olimpije gaji napadački stil igre i nisu nas iznenadili načinom na koji su pokušali da nas dobiju, a to je pre svega šutem za tri poena u čemu su među najboljima u ligi. Praktično i u trenucima kada smo igrali solidnu odbranu, primali smo trojke u poslednjoj sekundi napada, što donekle bude i malo deprimirajuće, pa se to odrazi i na napad. Uspeli smo da sačuvamo egal rezultat u prvom poluvremenu iskontrolišući njihovo trčanje, ali u drugom poluvremenu smo dozvolili veliki broj šuteva za tri poena, ali ne bih rekao iz izgrađenih pozicija, nego na one na koje smo mogli da utičemo faulovima s obzirom da ni u trećoj ni u poslednoj četvrtini nismo izašli iz bonusa. Morali smo to da sečemo, a primali smo trojke i iz tranzicije i u poslednjim trenucima napada što je uticalo na krajni rezultat. Oni su došli ovde posle dva vezana poraza željni da se vrate na pobednički kolosek."

"Mi smo u poslednje vreme imali dobrih utakmica, ali stalno ponavljam da smo veoma mlada ekipa i jako nam je teško posle dobrih partija da ostanemo na zemlji. Bez obzira što se moj stručni štab i ja svojski trudimo, nekada nam ovi mladi igrači koji iskazuju veliki talenat, nekad isklizaju. U ovoj utakmici nam je falila veća doza agresivnosti u odbrani i mislim da smo tu i izgubili utakmicu", izjavio je trener Mege.

