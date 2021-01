MARINA MALJKOVIĆ SUMIRALA UTISKE: 2020. ću pamtiti po plasmanu na Olimpijske igre i EP

I zaista, u godini koja je bila prilično turobna i koja je nametnula neku novu realnost, košarkašice Srbije su dva puta naciji donele osmeh i osećaj ponosa.

U februaru je reprezentacija izborila plasman na Olimpijske igre koje će se održati u Tokiju od 23. jula do 8. avgusta. U novembru je izborena viza za Evropsko prvenstvo koje će se održati u Španiji i Francuskoj od 17. do 27. juna.

Tvorac silnih uspeha u poslednjih nekoliko godina, selektorka Marina Maljković, govorila je o ovim temama u božićnom intervjuu za "Košarku 24".

- 2020. ću svakako pamtiti pre svega po uspešnim kvalifikacijama u Beogradu za Olimpijske igre u Tokiju. Veliki trenutak za našu žensku košarku. Posle toga i ovo poslednje u novembru što je bilo u Turskoj, na svaki mogući način ta jako teška utakmica i naš plasman na Evropsko prvenstvo. To je što se tiče reprezentacije. Svakako da će mi ostati u glavi nastavak jako uspešnog projekta u Kini gde su moji saradnici nastavili da rade, i što se tiče samog kluba Šangaja i što se tiče projekta Pokreta za žensku košarku, i naše saradnje sa njima. Naravno, ne mogu da ne pomenem moj novi klub Denso Iris. Ne mogu to da ne pomenem jer me svakako raduje nastavak Azijske turneje jednog specifičnog trenerskog puta u smislu rada u Kini, pa sada rada u Japanu. Svakako me raduje što ću biti deo jedne ozbiljne lige kakva je japanska i početak jedne nove priče u ovom klubu.

Pogledajte ceo intervju sa selektorkom Marinom Maljković u video prilogu.

Kurir sport/Košarka24

Kurir