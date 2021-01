MAPA NBA STRANACA: Evo odakle dolaze igrači koji nisu iz Amerike! Šestorka iz Srbije

Ovo je sedma uzastopna sezona u kojoj početne večeri nastupa minimum 100 igrača van SAD. Svaki od 30 timova ima bar po jednog internacionalca.

Spisku od 107 internacionalaca na otvaranju sezone 2020-21. treba dodati još 10 međunarodnih igrača iz rekordnih osam zemalja sa „two-way“ ugovorima, što im omogućava da igraju do 50 NBA utakmica ove sezone.

Sedmu godinu zaredom Kanada (17 igrača) je najzastupljenija zemlja van SAD, a slede Francuska (devet igrača), Australija (osam igrača), Srbija i Nemačka (po šest igrača).

Srbiju na startu sezone predstavljaju Nikola Jokić, Nemanja Bjelica, Bogdan Bogdanović, Boban Marjanović, Aleksej Pokuševski i Alen Smailagić.

foto: NBA

Vizardsi imaju rekordnih sedam internacionalaca. Slede Dalas i Denver sa po šest, dok Nju Orleans, Oklahoma i Toronto Raptors imaju po pet.

Pomenimo i rekordan broj od 34 igrača koji su učestvovali u kampovima „Basketball Without Borders“ (BWB) pre nego što su započeli svoju NBA karijeru, nadmašivši prethodni rekord od 30, postavljen 2019-20.

Među bivšim BWB „kamperima“ su Džoel Embid (Filadelfija; Kamerun; BWB Afrika 2011), Džamal Marej (Denver; Kanada; BWB Global 2015) i Paskal Siakam (Raptors; Kamerun; BWB Afrika 2012).

BWB je zajednički NBA i FIBA-in globalni program razvoja košarke i podrške zajednici, a 76 bivših kampera regrutovano u NBA ili potpisano kao slobodni agenti od 2001. godine.

Takođe postoji određeni broj američkih igrača povezanih sa drugim zemljama, uključujući više od 30 igrača sa najmanje jednim roditeljem iz Afrike. Među američkim igračima koji su povezani sa drugim zemljama su Džordan Klarkson (Juta; veze sa Filipinima), Viktor Oladipo (Indijana; veze sa Nigerijom), Matis Tibule (Filadelfija; veze sa Australijom i Haitijem) i Karl-Entoni Tauns (Minesota; veze sa Dominikanskom Republikom).

-Rekordnih 6 internacionalaca imenovano je u 2019-20 All-NBA Team: Janis Adetokumbo (Milvoki; Grčka; veze sa Nigerijom; All-NBA First Team); Luka Dončić (Dalas; Slovenija; All-NBA First Team); Nikola Jokić (Denver; Srbija; All-NBA Second Team); Siakam (All-NBA Second Team); Rudi Gober (Juta Francuska, All-NBA Third Team); i Ben Simmons (Filadelfija; Australija; All-NBA Third Team).

- 14 internationacionalaca u prvim utakmicama učestvovalo je na NBA All-Stars: Adetokumbo Dončić, Goran Dragić (Majami; Slovenija), Embid, Mark Gasol (LA Lejkers; Španija), Gober, Al Horford (Oklahoma; Dominican Republic), Kajri Irving (Bruklin; Australija), Jokić, Kristaps Porzingis (Dalas; Letonija), Domantas Sabonis (Indijana; Litvanija), Siakam, Simmons i Nikola Vučević (Orlando Crna Gora).

- U okviru ankete među generalnim menadžerima na NBA.com 2020-2021 GM Survey, Antetokounmpo i Dončić su izabrani kao prvi i drugi kandidat za osvajanje titule 2020-21 NBA MVP (sa 32%, odnosno 21% glasova) i navedeni kao prvi izbor igrača koje bi generalni menadžeri želeli da imaju u svojoj franšizi (43% glasova za svakog). Drugu sezonu zaredom, Nikola Jokić je izabran za najboljeg centra u NBA, sa 50% glasova.

- Devet igrača kojima je bar jedan roditelj iz Nigerije izabrano je na NBA Draftu 2020.

