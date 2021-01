TRENER DENVERA DIŽE SRBINA U NEBESA Jokić može do tripl-dabla na SVAKOJ utakmici! Igra na MVP nivou!

Trener Denvera Majk Meloun ima samo reči hvale za srpskog reprezentativca Nikolu Jokića.

Centar Nagetsa blista na startu nove sezone najjače košarkaške lige na svetu

Na meču protiv Filadelfije Nikola je za svega 29 minuta igre bio na korak do novog tripl-dabla u sezoni, nedostajao mu je samo jedan skok (15p, 12as, 9sk).

"Ne vidim razlog zašto Nikola na svakoj utakmici ne bi imao tripl-dabl? Imaće minute i mogućnosti za to. Znamo svi da je sjajan u postizanju koševa, izvanredan plejmejker i odličan u skokovaima i mislim da je jedan od malo igrača za koje je realistično reći da može imati prosečno tripl-dabl u jednoj sezoni. Ali znam da to nije Nikolin cilj i da on ne počinje utakmice sa tom idejom, već igra svoju igru i to je ono što nam je potrebno od njega. On definitivno igra na MVP nivou", poručio je Meloun.

Kurir sport

Kurir