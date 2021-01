LEBRON I ŽOC ZNAJU SVE O KOŠARCI: Amerikanac nahvalio najtrofejnijeg trenera Evrolige i uporedio ga sa asom Lejkersa

"On je odličan trener. On zna sve o košarci, verovatno je najpametnija osoba koju sam ikada upoznao. Postoje samo dva čoveka koji znaju sve o igri, a to su Lebron Džejms i Željko Obradović. Oni znaju sve o drugom timu, baš sve. O igračima u našem timu.

Takav trener tera vas da radite još jače, tako da ga mnogo poštujem. Prošle godine nismo imali dobar početak sezone, ali nas je to nateralo da mu vratimo osmeh na lice i da uživa u sebi", rekao je Derik Vilijams.

"Ljubav prema igri koju on ima prevazilazi sve što sam video. On je i trener i učitelj u isto vreme, uči vas da igrate pravilno, svidelo se to vama ili ne. Eto, zato ga toliko poštujem, jer želi da igrate kako treba svakog dana", rekao je Vilijams.

