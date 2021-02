PAVIĆEVIĆ OPLEO PO ABA LIGI PA UĆUTAO: Oduzeta mi je SLOBODA GOVORA, ne dajem izjave, svaka me KOŠTA! Jovanović zadovoljan pobedom

."Ne bih mogao da kažem da smo igrali lošu odbranu, ali svaki naš pad koncentracije su kažnjavali, pre svih Jeremić. Ipak, uspeli smo da održimo priključak, promenili smo karakter i pristup u odbrani i verovali smo da možemo da dodjemo do preokreta. Bez obzira na njihov odličan učinak u napadu, držali smo razliku na devet do pet poena koja je davala nadu da možemo do pobede, što smo i učinili", rekao je Jovanović, preneo je sajt Mege.

Košarkaši Mege pobedili su u Beogradu Mornar sa 90:89 (25:24, 14:27, 22:16, 29:22), u utakmici 18. kola ABA lige. Mega je gubila i sa 15 razlike u trećoj četvrtini, a pobedila je košem Dejšona Smita u poslednjim trenucima utakmice.

"Znali smo protiv koga igramo, radi se o timu koji je ostvario ambicije, učestvuje u Top 16 fazi Evrokupa i ima ekipu koja je jako respektabilna i koja im odlične rezultate na dva fronta. Takodje, u medjuvremenu su se pojačali veoma kvalitetno dovodjenjem Gordića i Hamiltona. Nisu nas, niti su mogli da nas iznenade dobrom igrom. Gaje izuzetno napadački stil igre, sa dosta šuteva za tri poena i to se pokazalo kao problem u prvom poluvremenu", naveo je Jovanović.

"Pošto sam bio odsutan 15 dana zbog korona virusa, želim da zahvalim momcima na sjajnoj partiji, jer su verovali u trijumf svih 40 minuta i oni su najzaslužniji za ovaj rezultat", dodao je trener Mege i zahvalio je celom stručnom štabu na dobrom radu tokom njegovog odsustva.

Trener Mornara Mihailo Pavićević nije komentarisao utakmicu.

"S obzirom na evropski Zakon o ljudskim pravima, gdje je zagrantovana sloboda govora, nažalost to je meni oduzeto pravilnikom ABA lige. Da ne bih pravio trošak i sebi i svom klubu moji odgovori će biti ovakvi", rekao je Pavićević.

On je posle toga jedno vreme ćutao i konferencija za novinare je završena.

Pavićević je isključen tokom nedavne utakmice i poraza od Crvene zvezde i suspendovan je na jednu utakmicu, a Mornar je bio novčano kažnjen zbog komentarisanja tog duela.

