JOVANOVIĆ PRED KUP: Daćemo sve od sebe da budemo što bolji

Trener košarkaša Mege Vladimir Jovanović rekao je danas, pred početak završnog turnira Kupa Radivoja Koraća, da njegova ekipa želi da da sve od sebe kako bi na ovom takmičenju bila što bolja.

"Radi se o veoma važnom takmičenju u kome se igraju maksimalno tri utakmice do trofeja. Neki smatraju da je zbog toga najlakše, ja ne delim to mišljenje jer je to sistem u kome posle svake utakmice može da se ide dalje ili se vratiš kući", rekao je Jovanović za klupski sajt.

"Svako od učesnika Kupa, bez obzira na nivo takmičenja u kome učestvuje, gaji svoje ambicije. Zbog ovakvog sistema svaki učesnik ima svoju šansu da završi u finalu ili čak osvoji trofej", dodao je on.

Košarkaši Mege sutra počinju takmičenje na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća ; četvrtfinalnim duelom protiv ekipe Mladosti iz Zemuna.

"Mi imamo svoje ambicije, pokušaćemo u svakoj utakmici koja je ispred nas od početka budemo maksimalno koncentrisani i fokusirani. Želimo da damo sve od sebe da na ovom takmičenju budemo što bolji", rekao je Jovanović.

Kapiten Mege Milenko Tepić je istakao da je na njegovoj ekipi da pronadje mane u igri Mladosti i da ih napadne.

"Naš prvi protivnik je ekipa Mladosti koja ima veoma dobar tim, nisu slučajno prvi u KLS-u. Imaju i dobar broj kvalitetnih i stranih igrača. Na nama je da pronadjemo njihove mane u igri i način na koji da ih napadnemo, da odigramo dobru utakmicu za koju se nadam da će nas odvesti u polufinale", rekao je Tepić.

Mega će na finalnom turniru moći da računa na sledećih 14 igrača: Nikola Mišković, Dejšon Smit, Filip Petrušev, Milenko Tepić, Stefan Momirov, Marko Simonović, Mihailo Jovičić, Luka Cerovina, Karlo Matković, Malkolm Kazalon, Aleksandar Langović, Nikola Jović, Nikola Djapa i Danilo Labović.

Četvrtfinale izmedju Mege i Mladosti igra se sutra od 15.00 u maloj dvorani SPENS-a u Novom Sadu.

Pobednik ovog meča će u subotu od 18.30 igrati sa boljim iz duela FMP – Vojvodina.

