KLANJA MU SE CELA AMERIKA, A SKROMAN JE KAO PRVOG DANA! Jokić: Da li dominiram? Ne mislim da je tako!

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić dao je jednu izuzetno skromnu izjavu na konferenciji za medije nakon trijumfa protiv Oklahome.

Nikola je ponovo blistao u dresu Nagetsa. U trijumfu svog tima zabeležio osmi tripl-dabl u sezoni i čak 49. u svojoj NBA karijeri.

Srbin blista ove sezone u dresu Denvera. Nedavno je izabran za startera na predstojećem "All Star" meču, a mnogi smatraju da je jedan od glavnih kandidata za MVP titulu u ligi.

Međutim, skromni Jokić ističe da ipak nije toliko dominantan na terenu.

Naime, Srbinu je bilo malo neprijatno kada su ga novinari pitali o njegovoj dominaciji u dodavanjima.

"Ne znam, da li ja dominiram u dodavanjima? Reč ‘dominacija’… Nekoliko momaka stvarno dominira ovom igrom… Da li ja dominiram u dodavanjima? Ne mislim tako. Možda samo nekada imam dodavanje koje donese malu prednost onome koji dobija loptu", kaže Jokić i dodaje:

"Kada sam bio mlađi… Došao sam iz Evrope gde to možda nije toliko uobičajeno i gde nisam razmišljao mnogo o tome. Sada mislim da to činim češće jer mogu da postignem dosta koševa… Ne znam, to je samo moj stil igre, volim da delim lopte, volim da igram zajednički. Danas smo se svi zabavili i bilo je lakše", skroman je srpski košarkaš.

