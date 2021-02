ZADOVOLJAN POBEDOM ALI UPOZORAVA! Jovanović: Drugo poluvreme kao opomena!

U još jednom zanimljivom i neizvesnom meču, posle plus 21 u drugoj četvrtini i minus šest na tri i po minuta do kraja, Mega Soccerbet je poenima Petruševa u poslednjoj sekundi na sjajno dodavanje Smita savladala Borac sa 86:84 (28:13, 18:22, 16:25, 24:24) u okviru meča 19. kola ABA lige.

Na konferenciji za medije posle meča trener Mege Vladimir Jovanović je istakao da je utakmica trebala da bude rešena u prvom poluvremenu, ali da čestita svojim igračima na pobedi:

– Zaista želim da čestitam ekipi Borca i mom kolegi Marku Marinoviću na izvanrednoj utakmici, jer ne bi bilo nezasluženo i da su oni dobili. Po mom mišljenju, utakmica je trebala da bude rešena u prvom poluvremenu gde smo stvarno dobro igrali. Ipak, ne dešava nam se to prvi put, ali mi kao da imamo naviku da, bez obzira kakvu igru pokažemo u prvoj i drugoj četvrtini, sa manjkom energije i sa možda nedovoljno potrebnog straha, koji je bitan da bi čovek bio motivisan za nastavak meča, uz naravno angažovanje Borca, uđemo u drugo poluvreme utakmice kakva je ova. Takođe, imali smo i velikih problema sa njihovim skokom. Nisam alibi trener i zato nisam pominjao neke stvari u najavi utakmice, ali moram da kažem da smo poslednjih petnaestak dana radili u nekim promenjenim uslovima, gde su nam se tri igrača povredila, a još dvojica su bila angažovana sa reprezentacijama, tu mislim na Petruševa i Simonovića. Imali smo zaista skraćenu rotaciju i uvideo sam da ćemo imati energetski problem, a na Filipu se posebno video taj umor, jer su on i Marko u desetak dana odigrali čak pet utakmica ne veoma visokom nivou. Još jednom bih čestitao ekipi Borca na jako dobroj utakmici, treneru Marinoviću koji je to dobro spremio. S obzirom da su to moji Čačani, želim im iz sveg srca da u nastavku sezone izbore opstanak u ABA ligi, jer su pokazali da mogu da igraju jako kvalitetno. Čestitam i mojim igračima na pobedi i sigurno ćemo u narednom periodu morati da ispravljamo neke stvari, ali svakako moram biti zadovoljan trijumfom - izjavio je trener Mege.

