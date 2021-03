GRBOVIĆ SE OPROSTIO OD SVETOG SAVE: On je bio Dejvid Bouvi, a ja Springstin!

Grbović koji je sa Savovićem bio deo sjajne generacije Partizana, prisetio se dana kada su zajedno igrali u Partizanu i njihovih nezaboravnih druženja

"Savu poznajem od sezone 1978/79. godine, kroz juniorske reprezentacije do seniora, pa onda Partizan, gde smo se najviše družili. Da bi se bavio ovim sportom kojim se mi bavimo, da bi imao neki uspeh, ti moraš da imaš ekskluzivnu hemiju u ekipi. To je ekipa koja napravi vrstu prijateljskog 'klastera' i osvoji nešto. Bili smo više nego prijatelji. Što se njega tiče, bio je poseban tip, poseban košarkaš, zezali smo se da je on Dejvid Bouvi, tada velika zvezda, a da sam ja kao Springsting. Gile iz Orgazma mu je bio školski drug, pa smo govorili da je on u rokenrolu, mi u pikenrolu. Pomešana su mi sad osećanja, pomešana tako da se ne zna koje je teže od kojeg", rekao je Grbović za "Mondo"

