DVADESET GODINA BIO JE NAJBLIŽI SARADNIK KOŠARKAŠKOG LAKIJA LUČANA: Bojan Tanjević priča kako je bilo raditi uz Kapikjonija

Bojan Tanjević njegov najbliži saradnik više od 20 godina se u razgovoru za Kurir setio Kapikjonija.

- Bio sam iznemađen i počastvovan ponudom, da život inženjera, skrenem u svet sporta. Kao veoma mladom, ubacio me je u vatru, dobio sam odmah veoma značajnu ulogu svetu u kome je on već postavio pravila igre. Sve moje zebnje i nejasnoće, odagnao je lako, sa osmehom. Oduševljavala me je lakoća kojom je rešavao komplikovane situacije, a mnogo ih je bilo. Ticale su se sudbina ljudi. Mladih ljudi, kaže Tanjević.

On u vrlo emotivnom govoru dalje ističe: - Nisam ga osećao kao nekoga velikog, čoveka koji je toliko toga uradio u životu. Više kao nekoga iz familije, veoma bliskog. Osećao sam da svih ovih godina bdi nadamom, kao i nad svim našim igračima... Bio je hrabar, pravičan, vrlo emotivan, iako je to prikrivao. Pametan. Duhovit. Smejali smo se i u nedelju. Planirali, sanjali... Ali jutros,...užasna vest, uz uzdah kaže Tanjević i zaključuje:

- Svet sporta će biti drugačiji bez Lučana.

Kapikjoni je tokom karijere zastupao asove poput Tonija Kukoča, Arvidasa Sabonisa, Predraga Saše Danilovića i Žana Tabaka, bio je važna spona u pionirskom odlasku mnogih evropskih igrača u NBA.

Smatra se jednim od revolucionara u agentskom poslu u periodu osamdesetih i devedesetih. Poreklom je sa San Marina, odrastao je u Americi, gde se i obrazovao. Doktorirao je u Bolonji, a sa svojom agencijom je zastupao igrače u Italiji, Španiji, Argentini, Rumuniji, Srbiji, Austriji, Brazilu, Nemačkoj…

Nadimak mu je bio "Laki (Srećni)" i bio je poznat kao Laki Lučano, kao i čuveni italijanski gangster.

