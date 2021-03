ZVEZDI JE PROPALA SEZONA U EVROLIGI, A PARTIZANU CELA GODINA! Vlade Đurović: Crno-beli promašili u selekciji, rešenje Vujošević!

Najpre je govorio o Partizanu i razlozima izuzetno neuspešne sezone crno-belih do sada.

"Mnogo stvari od početka nije krenulo kako treba. Mislim da su svi igrači koji su dovedeni precenjeni. Predsednik (Ostoja) Mijailović daje sve od sebe maksimalno, ali on se ne razume toliko u košarku. On je platio ono što je traženo, ali nisu to igrači koji mogu da dovedu Partizan do mesta koje Partizan zaslužuje i po broju navijača i po reputaciji kluba. Razumem navijače Partizana, mislim da je čak i sreća za ljude koji sada rade što nema publike, jer bi svašta moglo da se čuje", rekao je Đurović u intervjuu za agenciju "Tanjug".

Od početka sezone Partizan je smenio trenera Vladu Šćepanovića zbog loših rezultata, a na njegovo mesto je došao Saša Filipovski, pod čijom palicom ekipa nije odbranila Kup Radivoja Koraća, a vezala je šest poraza u ABA ligi i nalazi se na pozciji koja je daleko od plej-ofa.

"Šćepanović je pomalo nespretno davao neke izjave, ali on je po mom mišljenju talentovan trener. Malo je netaktičan, trebalo je da zadrži neke stvari za sebe, ali sve što je rekao, istina je. Ali to je jednostavno tako, još kad ne dođu rezultati" kaže Đurović-

foto: Starsport©

Iskusn stručnjak je pokušao da objasni šta se dogodilo Partizanu.

"Moglo bi se o tome pričati satima i danima. Osnovna greška je u selekciji. Igrači koji su dovedeni nisu ono što je trebalo da budu, trebalo je verovatno malo više infomacija, kako se ponašaju kad su teške utakmice, da li će tada dati koš... Nijedan od ovih stranaca u Partizanu nije ispunio očekivanja, što ne znači da u Zvezdi jesu. I tamo je bilo promašaja i nažalost, njihova sezona u Evroligi je propala, a Partizanu je propala godina u svakom smislu", ističe Đurović.

Košarkaši Partizana 10. marta igraju protiv Metropolitana poslednji meč Top 16 faze u Evrokupu, koji odlučuje da li će crno-beli otići u četvrtfinale. Da bi se to desilo, crno-belima će biti potrebna pobeda protiv Metropolitansa u Ljubljani, uz trijumf Lokomotive Kubanj protiv Trenta, a zbir ovih pobeda mora doneti ukupno razliku od +19 ili više u korist domaćih timova (Partizan i Lokomotiva).

Kao svetlu tačku u ovoj sezoni, Đurović je istakao beka Ognjena Jaramaza.

"Jedini u Partizanu koji je davao sve od sebe, koji je grizao jeste Jaramaz. Nijedan drugi igrač nije ispunio očekivanja. Nijedan. Ni Dangubić, ni Zagorac, nijedan naš igrač", kaže Đurović i dodaje da je mladi Uroš Trifunović trebalo da ima veću ulogu u timu

"Po mom mišljenju, Trifunović je trebalo da ima veće šanse. Ko god bude došao za trenera Partizana, neće znati da li Trifunović može ili ne može. Trebalo je da mu se da šansa, da se vidi. Ja msilim da on može, ima mnogo kvaliteta koji su potrebni za jednog igrača. Od visine, brzine... Trebalo je da bude malo više guran. Ovako se ništa nije uradilo. Trebalo je da igra neke utakmice i po 30 minuta, trebalo je biti dalekovid. Znam da je sad lako pričati kad je završena bitka, ali on je morao da igra po 30 minuta, pa i neka promašuje. Mlade igrače treba gurati u vatru, svojevremeno sam i Dražena (Petrovića) sa 17 i ((Arijana) Komazeca sa 15 godina ubacivao. Igrač ako vredi - nema čekanja, nema izgoreće, rano je".

Posle poraza od Cibone, trener Saša Filipovski izjavio je da će razgovarati sa ljudima iz kluba o svojoj budućnosti na klupi crno-belih.

"Naravno da je prvi trener odgovoran, ali pitanje je koliko je i on imao informacija i ko je njemu dovodio igrače. Trener će odgovarati, a ne onaj koji je kupio te igrače. Morao je da ima infomacije o igračima, zna se koje su ambicije Partizana - to je da bude u vrhu ABA lige, da se bori sa Zvezdom i da u Evropi napravi neki rezultat. Morala je da se napravi drugačija selekcija".

Istakao je da je bio iznenađen odlukom da Filipovski preuzme Partizan.

"Meni je bilo malo čudo. On je dečko iz regije, mnogo je radio, nije on neiskusan trener. Menjao je dosta klubova, obrazovao se. On daje izjave koje su stvarno na nivou profesora. Svaka grupa ima svoju socijalnu dinamiku, uči nas i sociologiji i psihologiji, ali to nije dovoljno. Odrastao je i živeo u Sloveniji, priča srpski dobrim naglaskom, ali nije on mogao tu nešto mnogo izmeni. Za mene je to bilo iznenađenje. U nekoj brzini i očaju, daj šta daš. Ne bi on mogao da se igra sa publikom. Nije on taj".

foto: Dado Đilas

Bez obzira na ishod u Evrokupu, biće ovo sezona koju će svi u Partizanu želeti da zaborave, a pitanje je kako dalje.

"Jedno od rešenja jeste jedan mlađi trener i dolazak Duška Vujoševića za savetnika, kao što to sad radi u Rumuniji. To bi prihvatili pubilka, javnost, igrači. Dule ima zdravstvenih problema i godina, ali zato jedan mlad trener pod Duletovom dirigentskom palicom, da ga on poduči, da mu kaže kad da stane, kad da forsira... Trener koji će biti srećan što je u Partizanu, jer mu je to neviđena odskočna daska, i Dule kao čovek koji će da nadgleda i koji će da ga usmerava. To bi po mom mišljenju bilo najbolje rešenje. Sada ne može da se nađe trener, kao što su Obradović, Pešić, Maljković, a i Partizan nema pare da to plati".

Partizan je sa skorom 7-12 izgubio bitku za plej-of, a u jednoj od najzanimljivijih sezona u ABA ligi trenutno šest timova konkuriše za doigravnje.

"Što se tiče titule, Zvezda je prvi favorit, a tu su Budućnost i Cedevita. Mornar je napravio izvanredan rezultat, oni uvek mogu da smetaju. Mega je već sada napravila čudo, mali Petrušev će sigurno da ide u NBA. Teško je očekivati da će Mega da ode gore. Igokea je neviđeno iznenađenje. Oni su primer dobre selekcije. Ovog puta su pogodili u dovođenju stranaca i igrača iz regije. Napravili su kompaktnu celinu i igraju dobro. Biće zanimljivo, mislim da nikada i nije bilo zanimljivije i izjednačenije. Uvek bi se izdvojio neki tim, a sada je to drugačije. I to sve bez Partizana", zaključio je Đurović

Kurir sport / Tanjug

Kurir