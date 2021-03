AMERIČKI NOVINARI PITALI, LEBRON DŽEJMS ODGOVORIO: Vakcinacija!? To je PRIVATNA STVAR za mene i moju porodicu!

Jedan od najboljih košarkaša današnjice Lebron Džejms izneo je zanimljivo mišljenje o vakcini protiv koronavirusa. Američki superstar i član Los Anđeles Lejkersa smatra da svaki čovek treba da ima slobodu da odluči hoće li se vakcinisati, ili ne.

Posle 70. Ol stara američke novinare interesovale je mišljenje Lebrona Džejmsa o vakcinaciji, posle izjave komesara NBA Adama Silvera da bi to trebalo da bude lična odluka svakog od košarkaša. Time je prvi čovek NBA lige jasno poručio da NBA neće koristiti svoju platformu kako bi podsticala ljude na vakcinisanje.

- Što se tiče vakcinacije, to je razgovor za mene i moju porodicu. To je privatna stvar! Video sam Adamov komentar o vakcinaciji. Kada se odlučite za takve stvari, to je razgovor između vas i vaših najmilijih. A, ne za sve. I tako će i ostati - rekao je četvorostruki NBA prvak Lebron Džejms, a prenela stanica NBC.

Američki košarkaš izneo je i mišljenje o održavanju Ol stara.

- Svi znaju koliko ja volim našu ligu i obožavam to što mogu da igram košarku na najvišem nivou. Samo mislim da pod ovim okolnostima, pandemijom i svim ostalim šta se dešava u svetu, mislim da smo mogli drugačije da sagledamo situaciju i preskočimo Ol-star. Međutim, to je bilo van mojih ruku. Šta mogu da kontrolišem – to kontrolišem - izjavio je 36-godišnji Lebron Džejms i dodao:

- Svi smo znali da može da dođe do nekih komplikacija. Ben Simons i Džoel Embid nisu igrali jer ih je šišao frizer koji je potom dobio pozitivan rezultat na kovid testu, pa su morali da budu u izolaciji. Želim im sve najbolje, iako oni nisu pozitivni.

foto: Profimedia

Adam Silver ohrabrio je košarkaše da slobodno govore o vakcinaciji i problemima koji ih tište. Poručio je da se NBA usredsredila na edukaciju igrača po tom pitanju, te da neće postojati jednoobraznost ideja i uverenja. Svestan je da čak 75 odsto igrača u NBA ligi pripada crnačkoj zajednici, te da oni imaju razumljive razloge da ne veruju onome što Vlada SAD govori o vakcini, ili drugim lekarskim savetima, piše NBC.

Većina igrača, ali ne svi, u NBA će primiti jednu od tri vakcine koje se koriste u Americi, poručuje Adam Silver. Komesar NBA lige veruje se da će većina građana SAD biti vakcinisana ove godine i da će se steći "imunitet krda". On je poručio da želi da sledeća NBA sezona izgleda približno normalno, da počne u oktobru i da navijača bude na tribinama.

Kurir sport/NBC sport

Kurir