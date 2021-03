NEVEROVATAN PREOKRET BASKONIJE: Španci sa 19:0 u poslednjim minutima savladala Zenit

Španski tim je bolje otvorio meč, ali je serija s kraja prve četvrtine i u većem delu druge usmerila meč na vodenicu domaćeg tima. "Krivac" za to bio je Bili Beron koji je u tim momentima ubacio 4/4 trojke i inicirao veliku seriju ruskog tima od 22:3. Uz manje ili više oscilacije, ta dvocifrena razlika bila je na strani Zenita sve do samog kraja, jer je praktično do tri minuta pre kraja bilo 72:58. A onda Baskonija pravi neverovatnu seriju 19:0 i preokreće meč na 77:72!

Odlučujuća je bila trojka Luke Vildoze iz ćoška na 26 sekundi pre kraja, a na drugoj strani Kevin Pengos je promašio polaganje i Gidraitis je sa linije penala završio meč.

Na kraju je najefikasniji bio Aleš Piters sa 17 ubačenih poena, dok je luka Vildoza ubacio 15.

U poraženom sastavu Mateuš Ponitka je imao 15, Bili Beron 12, a Kej Si Rivers 11 postignutih poena. Kurir sport

Kurir