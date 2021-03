NBA LEGENDA UPOREDILA JOKIĆA I DIVCA: Jedna stvar ODUŠEVLJAVA kod obojice!

Kod Jokića ga najviše oduševljavaju asistencije. "Moj prvi utisak o Jokiću je da je toliko neuobičajen. Znate na šta mislim? On nije brz. Ne skače visoko, ali je tu i odradi posao. Sećam se kada sam pričao sa Skotom Hejstingsom (bivši centar Niksa, Hoksa, Hita, Pistonsa i Nagetsa) o njemu. Hejstings mi je govorio da moram da gledam tog klinca Jokića jer će promeniti način kako ljudi gledaju na centre. I što sam ga više gledao on je bio nadareniji dodavač. Neverovatno nadaren dodavač. Tajming, na vreme pronađe igrača, bez gledanja. Tada znate da je on prava stvar", rekao je Tomas.

foto: Reuters

I Divac je bio izvrstan visoki dodavač i igrač koji je rešavao utakmice. "Moj prvi utisak o Vladu sam stekao kada sam ga gledao kako igra zajedno sa Tonijem Kukočem. Morali ste da ih gledate na TV. Bili su mladi, bili su dobri. Oni su zaista menjali igru, preokrenuli su je. Toni je bio potcenjen, nije dobio dovoljno zasluga, ali Vlade je bio sjajan dodavač i ispostavilo se i pobednik", dodao je dvostruki NBA šampion.

