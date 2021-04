KURIR OTKRIVA KAKO SE TAČNO NAMEŠTA U KOŠARCI: Igrači se klade i na sebe!

- Razmotrili smo situaciju oko nekoliko iznenađujućih, čudnih rezultata u poslednjim kolima i odlučeno je da nadležna lica Košarkaške lige Srbije podnesu krivičnu prijavu protiv zasad nepoznatih počinilaca - rekao je komesar za takmičenje Leon Deleon za Sportski žurnal.

Neverovatno je da Košarkaški savez Srbije pronalazi razne načine da novčano pomogne klubove, spašava ih od gašenja, a oni uzvraćaju na ovakav način. O mutnim radnjama priča se već godinama, ali niko nije konkretno povlačio to pitanje.

Kako se to konkretno namešta na utakmicama, pokušali smo da saznamo iz prve ruke od ljudi koji su takmičarskom pogonu.

- Nije to tako teško, najčešće se radi o starijim igračima, a takvih je dosta u Košarkaškoj ligi Srbije. Potpisuju ugovore za 400, 500 evra mesečno, a dodatno zarađuju na kladionicama. Često igraju na sebe, odnosno na svoje minus i plus poene, što je najlakše jer sami kontrolišu situaciju - priča sagovornik Kurira, koji je insistirao da ostane anonoman.

- Recimo, dešava se da sjajni izvođači slobodnih bacanja odjednom misteriozno vežu nekoliko promašenih slobodnih bacanja, što je baš čudno. Pa onda se dogovaraju i klubovi, popularno je ono "iz keca u dvojku" i obrnuto, zavisi kome šta treba. Tu je koeficijent jači - dodao je on.

Naš sagovornik opisuje i slučaj kada igrač nije znao da je njegov trener odigrao na njegove poene.

- Recimo, imali ste situaciju kada je igrač u KLS, inače dobar strelac, dao 10 poena u prvoj četvrtini i trener ga do kraja utakmice nije uvodio u igru. Onda na kladionici vidite da je bila dobra kvota na njegov "ander", odnosno da će dati manje poena od navedenog.

Uostalom, o ovome je pričao i prvi čovek Napretka iz Aleksinca Nenad Stojković, pošto je taj klub ispao iz lige posle nekih čudnih rezultata konkurenata za opstanak. Apostrifirao je meč Novog Pazara i Dunava.

- Tražili smo ekspertizu mečeva. Pa to ne moraju da gledaju ljudi iz košarke. Mogu da dođu i oni iz fudbala, da pogledaju i apsolutno sve će im biti jasno. Sve to postoji zabeleženo i kristalno je jasno. Potrebno je samo neko da uzme da se bavi time. Imamo dokaze da su u Novom Pazaru zabranili Amerikancu da igra protiv Dunava, saznali smo sve to preko menadžera... Je l' mislite da je to normalno? - naglasio je Stojković.

