UŽIVO, VIDEO! CRVENO-BELI BEZ PRAVA NA KIKS NA PUTU DO POL POZICIJE: Zadar - Crvena zvezda (1:10)

Prva četvrtina

2. minut 8:0 - Crvena zvezda je meč počela poenima Voldena i trojkama Lazića i Davoidovca

Crvena zvezda koja mora da pobedi kako bi osigurala prvo mesto i prednost domaćeg terena u plej-ofu, ali Zadar sigurno neće biti lak rival.

U njihovoj hali su uvek nezgodni, ali ovoga puta crveno-beli jednostavno nemaju prava na kiks. Na to je ukazao i trener Dejan Radonjić.

“ Očekuje nas meč protiv ekipe koja je znala da odigra jako dobre utakmice u ABA ligi. Svesni smo važnosti meča i zato želimo da dobrom igrom u oba pravca gradimo rezultat i dođemo do onoga što nam je najvažnije a to su bodovi protiv jedne vrlo iskusne i dobre ekipe Zadra” rekao je trener crveno-belih.

Tešku utakmicu očekuje i kapiten Crvene zvezde Branko Lazić

“Teška utakmica je pred nama jer znamo šta nam donosi i to protiv ekipe koja je ostvarila svoj cilj i sigurno nas čeka rasterećena u ovom meču. Recept za ovakve duele se zna, dobra igra u odbrani, čvrsto, borbeno na svaku loptu jer pobeda donosi prvo mesto pred plej of. Zadar ima vrlo iskusne igrače, uvek su imali dobre šutere, borbenu ekipu jake centre. Moraćemo da odigramo dobru utakmicu kako bi došli do bodova” rekao je kapiten crveno-belih.

Ovo ćé biti 36.duel dva tima u ABA ligi crveno-beli vode 23-12 u pobedama, a u poslednjem duelu koji su odigrali ove sezone u Beogradu Crvena zvezda je slavila 81:66.

